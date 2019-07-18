У Києві на ходу загорілася маршрутка: відео пожежі

У Києві 18 липня неподалік від станції метро "Лісова" загорівся маршрутний автобус із пасажирами. Займання вдалося оперативно загасити завдяки поліції.

Відеозапис із місця події опублікували у групі "Київ Оперативний" у Facebook. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

"І знову маршрутки. Сьогодні на Лісовій о 08:40 загорівся черговий маршрутний автобус. На щастя, поліція була поруч – обгородили місце і почали гасити", – написали очевидці.

У Києві загорілася маршрутка Скріншот

Пожежа у маршрутці Скріншот

Аналогічна НП із маршруткою на Лісовому масиві трапилася 9 липня. Тоді через автобус, що загорівся на ходу, димом затягнуло майже всю дорогу.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 15 липня посеред дороги загорівся вантажний автомобіль. Водій залишив охоплений транспорт на узбіччі.

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