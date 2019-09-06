У Києві мікрорайон затягнуло чорним димом: що трапилося. Фото

У п'ятницю вранці, 6 вересня, в Києві мікрорайон Позняки затягнуло чорним димом, а в повітрі відчувався неприємний запах. Місцеві жителі припустили, що на сміттєспалювальному заводі "Енергія" трапився викид, але влада розповіла про пожежу на вулиці Колекторній.

Про задиміння "ГолосUA" повідомили кияни. Воно також частково поширилося на інші райони: Осокорки та Харківський (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На думку людей, трапився викид на сміттєспалювальному заводі "Енергія". Дим з'явився ще близько 22-23 години вечора 5 вересня, але вранці 6-го він продовжував підніматися стовпом.

У Києві мікрорайон затягнуло чорним димом ГолосUA

Видання з посиланням на групу "ПОХ" в мережі написало, що в повітрі нібито була зафіксована величезна концентрація сірководню.

Але заступник голови КМДА Петро Пантелєєв на своїй сторінці в Facebook пояснив, що на вулиці Колекторній трапилася невелика пожежа торфу. Рятувальники ліквідували її ще о 9:00.

"Саме з цим і пов'язана задиміння над мікрорайоном Позняки та прилеглих територіях. Робота заводу "Енергія" не є причиною", – зазначив він.

У Києві мікрорайон затягнуло чорним димом ГолосUA

У повітрі відчувався неприємний запах ГолосUA

Скріншот ГолосUA

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 30 серпня жителі Голосіївського району Києва поскаржилися в соцмережах на різкий запах гару.

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