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20 березня • оновлено в 12:14
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У Києві двірникам видали по 1 масці на бригаду і змусили фотографуватися – журналіст

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У Києві під час карантину через поширення коронавірусу двірникам нібито видали тільки по одній масці на бригаду і почали вимагати по черзі у ній сфотографуватися.

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Про ситуацію написав столичний журналіст Андрій Гаценко на своїй сторінці в Facebook. За його словами, інцидент трапився у Солом'янському районі міста.

"Це було б смішно, якби не було так сумно. Двірникам Солом'янського району видали по одній масці на бригаду і вимагають... всім у ній по черзі сфотографуватися", – зазначив він.

У Києві двірникам нібито видали по 1 масці на бригаду і змусили фотографуватися. Ілюстрація

У Києві двірникам нібито видали по 1 масці на бригаду і змусили фотографуватися. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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