У Києві двірникам видали по 1 масці на бригаду і змусили фотографуватися – журналіст

У Києві під час карантину через поширення коронавірусу двірникам нібито видали тільки по одній масці на бригаду і почали вимагати по черзі у ній сфотографуватися.
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Про ситуацію написав столичний журналіст Андрій Гаценко на своїй сторінці в Facebook. За його словами, інцидент трапився у Солом'янському районі міста.
"Це було б смішно, якби не було так сумно. Двірникам Солом'янського району видали по одній масці на бригаду і вимагають... всім у ній по черзі сфотографуватися", – зазначив він.
У Києві двірникам нібито видали по 1 масці на бригаду і змусили фотографуватися. Ілюстрація
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей і одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та в усій країні в цілому ввели карантин через поширення COVID-2019 в світі.
16 березня у Києві було зафіксовано два перші випадки коронавірусної інфекції.
Влада Києва оголосила, що в місті з 17 березня введуть ще жорсткіший карантин.
У Київській області 18 березня ввели режим надзвичайної ситуації через спалах коронавірусу.
Станом 18 березня в Україні кількість заражених коронавірусом громадян зросла до 16 осіб. У Києві все ще було двоє заражених, в області – стільки ж.
Першим хворим на коронавірс на території області став народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра". Другою – його дружина.
Також 18 березня з'явилася інформація про те, що у Києві госпіталізували військового пенсіонера, у якого один з експрес-тестів засвідчив наявність коронавірусу.
У Києві 19 березня підтвердили новий випадок зараження COVID-19. Це був уже третій хворий у столиці.
Того ж дня в Україні загалом зафіксували вже 26 випадків зараження новим коронавірусом.
Влада Києва вже ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в місті через поширення коронавірусу. Треба тільки здійснити юридичні процедури щодо відповідних документів.
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