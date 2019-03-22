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У черзі по 6 годин: у Києві виник колапс через вибори президента

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У Києві за тиждень до виборів президента України в багатьох районних адміністраціях утворилися величезні черги людей, які хочуть проголосувати не за місцем реєстрації.

Наприклад, 22 березня в Дарницькій райдержадміністрації для отримання відкріпного талона потрібно було простояти більше двох годин. За словами інформатора OBOZREVATEL, який прийшов у РДА приблизно о 9 ранку, в черзі було не менше 200 осіб.

"Люди розтягнулися на весь третій поверх. Спочатку потрібно простояти в черзі до повороту, і тільки потім пройти в коридор, де вже тягнеться черга на вхід у кабінет. Очікування зайняло дві з половиною години, документи здав за декілька хвилин, ще хвилин десять робили довідку", ‒ повідомив наш співрозмовник.

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Черга в Дарницькій РДА

Черга в Дарницькій РДА

Черга в Дарницькій РДА

Черга в Дарницькій РДА

Оформляють відкріпний талон тільки в одному кабінеті, але одразу четверо співробітників Дарницької РДА.

Переоформити місце голосування в Україні можна до 26 березня. Довідка буде дійсна тільки для першого туру виборів. Якщо президента не оберуть за один тур, виборцям потрібно повторити процедуру і взяти новий талон.

Черга в Дарницькій РДА

Черга в Дарницькій РДА

Черга в Дарницькій РДА

Черга в Дарницькій РДА

З довгим очікуванням зіткнулися люди і в інших районах Києва. Шеф-редактор газети "Факти" Ярослав Жаренов на своїй сторінці у Facebook поділився, що в Солом'янській РДА 21 березня вистояв у черзі понад шість годин.

"Тижнів зо два тому взагалі без питань все можна було зробити за 10 хвилин. Зараз народ повалив, як завжди. Я прийшов о 08:45, а вийшов о 15:15", ‒ написав він.

Але в коментарях до його посту відписалися люди, котрим 20 березня вдалося закінчити оформлення всього за 30 хвилин.

У черзі по 6 годин: у Києві виник колапс через вибори президента

Також позитивним досвідом поділилася головна редакторка жіночого журналу Ганна Іваненко.

"На все про все пішло години півтори, бо прийшла в годину пік", ‒ повідомила вона.

А ось іншому виборцю і політексперту Юрію Палійчуку пощастило менше. За його словами, в Оболонській адміністрації 20 березня йому довелося вистояти чималу чергу.

Як писав OBOZREVATEL, скористатися правом зміни місця голосування можуть переселенці, студенти, всі ті, хто живе, працює або перебуває у відрядженні не за місцем реєстрації.

Для цього потрібно знайти найближчий Державний реєстр виборців (список адрес у регіонах можна подивитися тут ), надати паспорт, довідку з роботи або навчання, про оренду житла чи робоче відрядження, залежно від вашої ситуації. Останній крок – написати заяву з проханням змінити місце голосування.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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