У черзі по 6 годин: у Києві виник колапс через вибори президента

У Києві за тиждень до виборів президента України в багатьох районних адміністраціях утворилися величезні черги людей, які хочуть проголосувати не за місцем реєстрації.

Наприклад, 22 березня в Дарницькій райдержадміністрації для отримання відкріпного талона потрібно було простояти більше двох годин. За словами інформатора OBOZREVATEL, який прийшов у РДА приблизно о 9 ранку, в черзі було не менше 200 осіб.

"Люди розтягнулися на весь третій поверх. Спочатку потрібно простояти в черзі до повороту, і тільки потім пройти в коридор, де вже тягнеться черга на вхід у кабінет. Очікування зайняло дві з половиною години, документи здав за декілька хвилин, ще хвилин десять робили довідку", ‒ повідомив наш співрозмовник.

Черга в Дарницькій РДА

Черга в Дарницькій РДА

Оформляють відкріпний талон тільки в одному кабінеті, але одразу четверо співробітників Дарницької РДА.

Переоформити місце голосування в Україні можна до 26 березня. Довідка буде дійсна тільки для першого туру виборів. Якщо президента не оберуть за один тур, виборцям потрібно повторити процедуру і взяти новий талон.

Черга в Дарницькій РДА

Черга в Дарницькій РДА

З довгим очікуванням зіткнулися люди і в інших районах Києва. Шеф-редактор газети "Факти" Ярослав Жаренов на своїй сторінці у Facebook поділився, що в Солом'янській РДА 21 березня вистояв у черзі понад шість годин.

"Тижнів зо два тому взагалі без питань все можна було зробити за 10 хвилин. Зараз народ повалив, як завжди. Я прийшов о 08:45, а вийшов о 15:15", ‒ написав він.

Але в коментарях до його посту відписалися люди, котрим 20 березня вдалося закінчити оформлення всього за 30 хвилин.

Також позитивним досвідом поділилася головна редакторка жіночого журналу Ганна Іваненко.

"На все про все пішло години півтори, бо прийшла в годину пік", ‒ повідомила вона.

А ось іншому виборцю і політексперту Юрію Палійчуку пощастило менше. За його словами, в Оболонській адміністрації 20 березня йому довелося вистояти чималу чергу.

Як писав OBOZREVATEL, скористатися правом зміни місця голосування можуть переселенці, студенти, всі ті, хто живе, працює або перебуває у відрядженні не за місцем реєстрації.

Для цього потрібно знайти найближчий Державний реєстр виборців (список адрес у регіонах можна подивитися тут ), надати паспорт, довідку з роботи або навчання, про оренду житла чи робоче відрядження, залежно від вашої ситуації. Останній крок – написати заяву з проханням змінити місце голосування.

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