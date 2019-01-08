ТРЦ друга Путіна втрапив у новий скандал: очевидці зняли моторошне відео

У Києві відомий ТРЦ Ocean Plaza втрапив у новий скандал, пов'язаний з несанкціонованим викидом відходів на узбіччя біля річки Либідь.

Жителі Києва почали масово скаржитися на величезну кількість викинутих використаних склянок з-під напоїв, серветок і стаканчиків для попкорну. Згідно з відео, оприлюднених на сторінці Голосіївського району у Facebook, кілограми сміття валяються просто через дорогу від ТРЦ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ось куди дівається сміття з кафешок Ocean Plaza. Як вам таке керування відходами?" — підписали фотографії та відеодокази у соцмережі.

Сміття поблизу Ocean Plaza Facebook Юлія Полякова

Сміття поблизу Ocean Plaza Facebook Юлія Полякова

У коментарях до посту користувачі припустили, що джерелом великої кількості відходів може бути кінотеатр, розташований у торговельно-розважальному комплексі. Іншою вірогідною причиною коментатори назвали бездомних, які могли дістати пакети зі сміттям з контейнерів.

"Добре видно, що всі склянки з одного закладу. Можливо, з кінотеатру викидають", — написав Михайло Петелицький.

Небайдужі кияни звернулися по допомогу до КП "Плесо", яке займається охороною водного фонду Києва, а підприємство, своєю чергою, поінформувало поліцію.

За попередньою версією, винуватцями засмічення річки є бездомні, які витягали сміттєві пакети в пошуках склотари.

"Із загальної смітника ТРЦ виносили мішки, що належать кінотеатру, оскільки в них багато скла і бляшанок, яку можна здати. А все, що їм не потрібно було — викидали біля річки", — написав один із коментаторів.

За останні місяці ТРЦ Ocean Plaza неодноразово втрапляв у гучні скандали. Здебільшого їх причиною ставав формальний власник ТРЦ — російський бізнесмен і друг президента РФ Ігор Ротенберг, генпідрядник будівництва Кримського мосту.

У червні 2018 року з'явилася інформація, що компанія Ігоря Ротенберга "ТПС Нерухомість" веде переговори щодо продажу Ocean Plaza, проте угода не була завершена.

Ocean Plaza comers.com.ua

Після цього, у липні 2018 року, учасники націоналістичної організації С14 розмалювали і обклеїли флаєрами будівлю ТРЦ, мітингуючи за закриття російського бізнесу в Україні.

Як писав OBOZREVATEL, 26 листопада на першому поверсі ТРЦ Ocean Plaza невідомі кинули димову шашку. Через задимлення довелося провести екстрену евакуацію всіх працівників і відвідувачів.

27 листопада Ocean Plaza заблокували члени націоналістичних організацій. Вони принесли до центрального входу шини і не пропускали всередину ні працівників, ні відвідувачів. Комплекс почав роботу тільки приблизно о 12:00. 29 листопада вони продовжили блокування ТРЦ.