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Третій раз за місяць: у Києві посеред дороги загорілася маршрутка

1.1т Читати матеріал російською

У Києві поруч зі станцією метро "Лісова" загорівся черговий маршрутний автобус. Стовп густого диму охопив весь салон.

Відеозапис з місця події опублікували в групі "Київ Оперативний". Інцидент трапився близько 8 ранку 22 липня (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Він вже повністю згорів у середині!" – прокоментували очевидці.

У Києві загорілася маршрутка

У Києві загорілася маршрутка

Скріншот

Новини
У Києві посеред дороги загорілася машина

На опублікованому відео видно, що навколо транспорту стовпилися люди. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

У Києві загорілася маршрутка

У Києві загорілася маршрутка

Скріншот

Аналогічна НП з маршрутним транспортом на "Лісовій" відбувається вже втретє за місяць. До цього автобуси спалахували 9 і 18 липня.

У Києві загорілася маршрутка

У Києві загорілася маршрутка

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, 18 липня в Києві біля метро "Лісова" теж загорілася маршрутка. Займання вдалося оперативно загасити завдяки поліції.

Аналогічна ПП з маршруткою на Лісовому масиві відбулася 9 липня. Тоді через автобус димом затягнуло майже всю дорогу.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Сало Уронили
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опять горят маршрутки Пецы Липецкого
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