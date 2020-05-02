У Києві в одному із супермаркетів продаються імпортні овочі, в той час як українські фермери скаржаться на те, що їм ніде збувати свою продукцію на карантині.

Відповідні фото на сторінці у Facebook опублікувала українська музична продюсерка Олена Мозгова. У коментарях вона уточнила, що знімки були зроблені 1 травня в одному з магазинів FOZZY.

Українська мережа супермаркетів продавала цибулю з Росії Колаж

Українка показала на прилавках цибулю з Росії, моркву з Ізраїлю та капусту з Італії.

Фото з магазину FOZZY в Києві facebook.com/olenamozgova1

Фото з магазину FOZZY в Києві facebook.com/olenamozgova1

Фото з магазину FOZZY в Києві facebook.com/olenamozgova1

Користувачів мережі обурила ситуація. Багато коментаторів зазначили, що під час карантину, який став серйозним ударом по малому та середньому бізнесу, варто було б підтримати вітчизняних виробників.

"А ціни – космос", "Найгірше – це та цибуля. Ми ж начебто не торгуємо з агресором?" "А своє викидають", "А українське?!" – пишуть під постом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці в понеділок, 27 квітня, пройшли пікети представників малого бізнесу в Чернівецькій і Вінницькій областях у зв'язку із закриттям ринків.

Також протести підприємців пройшли в Запоріжжі та Мелітополі.

29 квітня розпочалася акція протесту підприємців під Кабміном. Вони вимагали скасувати карантин із 1 травня. Під час акцій мітингувальники влаштували сутички з поліцією.

Кабмін дозволив роботу продовольчих і аграрних ринків, якщо ті виконають певні санітарні норми.

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