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3 травня • оновлено в 23:11
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Київський супермаркет обурив мережу імпортом із Росії. Фото

99.6т
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У Києві в одному із супермаркетів продаються імпортні овочі, в той час як українські фермери скаржаться на те, що їм ніде збувати свою продукцію на карантині.

Відповідні фото на сторінці у Facebook опублікувала українська музична продюсерка Олена Мозгова. У коментарях вона уточнила, що знімки були зроблені 1 травня в одному з магазинів FOZZY.

Українська мережа супермаркетів продавала цибулю з Росії

Українська мережа супермаркетів продавала цибулю з Росії

Колаж

Українка показала на прилавках цибулю з Росії, моркву з Ізраїлю та капусту з Італії.

Фото з магазину FOZZY в Києві

Фото з магазину FOZZY в Києві

facebook.com/olenamozgova1

Фото з магазину FOZZY в Києві

Фото з магазину FOZZY в Києві

facebook.com/olenamozgova1

Фото з магазину FOZZY в Києві

Фото з магазину FOZZY в Києві

facebook.com/olenamozgova1

Користувачів мережі обурила ситуація. Багато коментаторів зазначили, що під час карантину, який став серйозним ударом по малому та середньому бізнесу, варто було б підтримати вітчизняних виробників.

"А ціни – космос", "Найгірше – це та цибуля. Ми ж начебто не торгуємо з агресором?" "А своє викидають", "А українське?!" – пишуть під постом.

"А де наше?" Київський супермаркет обурив мережу імпортом з Росії

Скріншот

"А де наше?" Київський супермаркет обурив мережу імпортом з Росії

Скріншот

"А де наше?" Київський супермаркет обурив мережу імпортом з Росії

Скріншот

"А де наше?" Київський супермаркет обурив мережу імпортом з Росії

Скріншот

"А де наше?" Київський супермаркет обурив мережу імпортом з Росії

Скріншот

"А де наше?" Київський супермаркет обурив мережу імпортом з Росії

Скріншот

"А де наше?" Київський супермаркет обурив мережу імпортом з Росії

Скріншот

"А де наше?" Київський супермаркет обурив мережу імпортом з Росії

Скріншот

"А де наше?" Київський супермаркет обурив мережу імпортом з Росії

Скріншот

"А де наше?" Київський супермаркет обурив мережу імпортом з Росії

Скріншот

"А де наше?" Київський супермаркет обурив мережу імпортом з Росії

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Російсько-український конфлікт Експорт та імпорт товарів Скандали у супермаркетах Карантин в Україні Новини Києва та Київської області
Особа
Олена Мозгова
Місце
Україна Київ
Теги
супермаркет фотографии скандали Імпорт
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Комментарии на сайте не модерированы
Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
аграрной супердержавы тоже не получилось.
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5
0
Мартынов Марик
Мартынов Марик
Стрелять хозяев супермаркетов, на хй, только так , шакалы моцковские
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5
4
2 из 3 ответов | показать все
Wick John
Wick John
Музыра Валерий, ещё один пи.дар открыл полную пасть дерьма и хрюкает
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0
1
Музыра Валерий
Музыра Валерий
Wick John, а ты, ч.м.о. такое голодное, что прямо с пола жрать будешь? Хотя, это не вопрос, а констатация факта.
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4
1
Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
это в Полисках ФОЗИ, там всегда такой треш. Цены космос и выбор 3 товара.
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5
1
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Ярошенко Андрей, Барыги, бизнес на коронавирусе, кроме бизнеса не крови еще устроили бизнес на корона вирусе. Зелупа барыга.
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8
1
Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей, в Пролисках.
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2
1
Кияни Книга скарг

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