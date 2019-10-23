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23 жовтня • оновлено в 12:03
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"Салат із комахами": у Києві відомий ресторан втрапив у скандал

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У Києві ресторан Salateira звинуватили в тому, що в їжі, яку приготували в ньому, була комаха.

Мова йде про заклад на вулиці Велика Васильківська, 72. Про це повідомив очевидець ситуації, киянин Антон Сорока на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

Він розповів, що разом із дружиною взяв із собою додому салати в коробках. І вже після того, як половину страви з’їли, – побачили в ній комаху.

"Сьогодні (23 жовтня. – Ред.) ввечері заїхали з дружиною в Salateira, що в місті Києві, на вулиці Велика Васильківська, 72. Взяли собі салатиків в коробочках й поїхали додому. Вдома з'їли половину і побачили в одній із порцій таке...", – написав Сорока.

У Києві відомий ресторан втрапив у скандал із комахою в салаті

У Києві відомий ресторан втрапив у скандал із комахою в салаті

Facebook Антона Сороки

Допис почали активно коментувати користувачі. За 12 годин під ним назбиралось близько 200 лайків та понад 210 коментарів. Дехто розповів схожі історії з інших закладів харчування.

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Наприклад, одна із користувачок поскаржилась на те, що у коробці з піцою Dominos виявила таргана. Ще одна жінка розповіла, що в одному закладі в тарілці з салатом побачила шматочки скла.

"У Dominos на Севастопольській площі Києва... Поспішала з роботи, заїхала швиденько купити дві піци з сирними бортиками... Забрала їх, поклала на заднє сидіння машини. Приїхала додому. Занесла в кімнату дитині... Син кричить з другого поверху – я прилітаю і виявляю, що по сирному бортику повзає тарган... Подзвонила в піцерію, де мене "послали з моїми тарганами", "В моїй тарілці з салатом я знаходила шматочки скла. Мені запропонували переробити порцію, але апетит зник", – написали вони.

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Допис у мережі

Допис у мережі

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Serov Oleg
Serov Oleg
жрите свидомые...говорят в насекомых хороший белок...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Судя по стакану в цветах российского флага, без диверсантов ГРУ здесь не обошлось.
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