Помідори "з м'ясом": відомий супермаркет у Києві потрапив у скандал

У Дарницькому районі Києва в супермаркеті "Фуршет" на вулиці Вербицького продукти зберігаються буквально обліплені мошками. Цілі зграї комах літають по всьому приміщенню і сідають на неупакований товар.

Особливо сильно "мошкара" облюбувала помідори: на них вона просто роїться. Фотографії з маркету надав кореспондент OBOZREVATEL.

"Посиденьки" мухи влаштували не тільки на прилавках, а й навіть на цінниках. До слова, вартість таких "м'ясних" помідорів складає цілих 39 гривень за кілограм.

Відзначимо, що столичні супермаркети останнім часом нерідко потрапляють у скандали через неналежне зберігання продуктів. Так, у липні зганьбилися одразу дві торгові мережі: в одній виявили мух, в іншій - тарганів.

Крім цього, як писав OBOZREVATEL, покупців магазину Topmart нажахали комахи, що вилазили просто з випічки.