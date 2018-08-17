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Помідори "з м'ясом": відомий супермаркет у Києві потрапив у скандал

6.6тЧитати новину російською

У Дарницькому районі Києва в супермаркеті "Фуршет" на вулиці Вербицького продукти зберігаються буквально обліплені мошками. Цілі зграї комах літають по всьому приміщенню і сідають на неупакований товар.

Особливо сильно "мошкара" облюбувала помідори: на них вона просто роїться. Фотографії з маркету надав кореспондент OBOZREVATEL.

"Посиденьки" мухи влаштували не тільки на прилавках, а й навіть на цінниках. До слова, вартість таких "м'ясних" помідорів складає цілих 39 гривень за кілограм.

Відзначимо, що столичні супермаркети останнім часом нерідко потрапляють у скандали через неналежне зберігання продуктів. Так, у липні зганьбилися одразу дві торгові мережі: в одній виявили мух, в іншій - тарганів.

Крім цього, як писав OBOZREVATEL, покупців магазину Topmart нажахали комахи, що вилазили просто з випічки.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
если овощи и фрукты не обработаны антисептиком ,то на них мошка будет всегда ,если обработаны..то вопрос здоровья ,чем и как хорошо потом моется ,перед употреблением..
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