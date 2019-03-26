"Погрожував фізичною розправою!" У Києві відомий супермаркет потрапив у скандал

У Києві розгорівся скандал навколо супермаркету "Велика Кишеня" на проспекті Леся Курбаса. Одна з покупців поскаржилася на конфлікт із охороною, яка вимагала повторно оплатити покупку.

66-річна Антоніна Смолій пробивала товар на касі самообслуговування, де можна розплатитися тільки карткою. Після оплати апарат їй не видав чек, але банк надіслав повідомлення про списання коштів, розповіла покупець у спільноті "Борщагівка" у Facebook.

Жінка відправилася додому, але її наздогнав охоронець, вказавши, що каса не видала чек.

"Виявилося, на їхню думку, що я не оплатила товар на суму 374,63 грн. Ні смс банку, ні підтвердження п'яти операторів банку в телефонному режимі їх не переконали", ‒ розповіла Смолій.

За словами покупниці, розбиратися до неї вийшли четверо охоронців, які заблокували їй вихід. Смолій залишила всі покупки в камері схову і віддала ключ охоронцеві, однак жінку не збиралися відпускати.

Ілюстрація Ua-retail.com

"Тримали мене 2 години. Тільки коли прийшла грамотний змінний черговий менеджер і докопалася до суті, стоячи біля монітора хвилин 40, видала мені чек, мене відпустили, не вибачившись за їхні помилки. Один із охоронців погрожував фізичною розправою", ‒ поскаржилася жінка-покупець.

Вона також повідомила, що поліція нібито відмовилася приїжджати, почувши, що їх викликають у цей супермаркет. Пізніше Смолій додала, що після інциденту звернулася до керуючої супермаркету, яка обіцяла розібратися з діями співробітників.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому супермаркет "Сільпо" в Києві потрапив у скандал через порушення санітарних норм співробітниками.

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