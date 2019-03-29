Під Києвом трапилася потрійна ДТП: авто влетіло в будівлю

Під Києвом, у с. Старі Петрівці, трапилася масштабна аварія за участю трьох автомобілів. Після зіткнення одне з авто влетіло в двір житлового будинку і знесло гараж.
Усі учасники ДТП обійшлися без серйозних травм. Відеозапис інциденту оприлюднили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Дівчина на Volkswagen в'їхала в Hyundai. Унаслідок удару Hyundai вилетів на зустрічну смугу руху, де в нього, уникаючи зустрічного удару, в'їхав ГАЗон (асенізатор), якого винесло в цегляний гараж", ‒ уточнили деталі в спільноті.
Під Києвом авто влетіло в двір
Скріншот "Київ Оперативний"
Причини ДТП з'ясовують правоохоронці. За попередніми даними, ніхто із водіїв не потребував госпіталізації.
Як писав OBOZREVATEL, 27 березня під Києвом через сніг і ожеледицю ввечері зіткнулися 19 авто. Перші 15 зіштовхнулися приблизно о 23:15. Через півгодини на цій же ділянці дороги в ДТП потрапили ще два авто, внаслідок чого травмувалися двоє пасажирів.
Ще через декілька хвилин зіткнулися два легковики, через що постраждала жінка.
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