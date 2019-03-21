"Оточили озброєні ножами і пістолетами": у Києві охорона Медведчука переслідувала журналістів

На околиці Києва, в Пущі-Водиці, знімальній групі журналістів програми "Наші гроші" перешкоджала охорона лідера проросійського руху "Український вибір" Віктора Медведчука. Вони вимагали віддати їм техніку і звинуватили у замаху на політика.

Журналісти знімали за допомогою квадрокоптера ліс, однак до них під'їхав автомобіль, що належить охоронній компанії "Шторм", яка і займається безпекою Медведчука. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив один із потерпілих Максим Опанасенко.

Охоронці звинуватили журналістів у тому, що вони нібито знімали маєток політика. Також вони заявили, що на нього готують напад і кореспонденти нібито можуть бути до цього причетні.

"В одного дядька був пістолет, у іншого на поясі висів мисливський ніж. У нас був коптер і пауер-банк, тому аргументів у нас було значно менше", — повідомив Опанасенко.

Охорона викликала поліцію і почала вимагати вилучити у знімальної групи квадрокоптер, але правоохоронці відмовилися і сказали, що журналісти можуть бути вільні.

"До цього моменту в ліс підтягнулися ще чотири-п'ять "штормістів". Поліція поїхала, ми через ліс йдемо до автобусної зупинки, десяток охоронців за нами. На зупинці вже чекало кілька їхніх авто і ще п'ять-шість бійців", — продовжив розповідь Опанасенко.

Охорона Медведчука Facebook Максим Опанасенко

Охоронці завадили їм сісти в автобус і, за словами журналіста, до смерті налякали маршрутника. Крім цього, на машині "Шторму" приїхала знімальна група телеканалу "112", яка нібито отримала важливу інформацію про затриманих злочинців.

Після цього також приїхали кореспонденти каналу Newsone. Охоронці ж заявили, що всі повинні чекати на юриста компанії "Шторм".

Facebook Максим Опанасенко

"В результаті на нас з'їхалося чотири екіпажі поліції. Взяли пояснення. Взагалі не зрозуміли, як троє журналістів могли загрожувати безпеці 15 озброєних "штормістів". І відпустили нас із миром", — пояснив Опанасенко.

Однак і після цього, за його словами, охорона політика ще півтори години ходила за ними по п'ятах.

"На очах поліцейських нас крутила ватага озброєних ножем і пістолетами чуваків, лякаючи водія, мотали кілометри за нами", — підсумував Максим Опанасенко.

Як відомо, Віктор Медведчук є кумом президента РФ Володимира Путіна і неодноразово фігурував у скандалах через свої проросійські погляди.

Віктор Медведчук і Володимир Путін argumentua.com

Як писав OBOZREVATEL, у лютому ГПУ внесла до ЄРДР відомості про вчинення Віктором Медведчуком кримінальних злочинів — зазіхання на територіальну цілісність України і державну зраду.

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