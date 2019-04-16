"Не якийсь там собор!" У Києві відомий ресторан потрапив у скандал через Нотр-Дам

У Києві виник скандал через публікацію ресторану Tarantion Grill&Wine, який розташований на столичному Подолі. 15 квітня, після масштабної пожежі в соборі Паризької Богоматері, на сторінці закладу з'явився суперечливий пост.

Він був опублікований у соцмережі, однак майже одразу ж видалений. Скріншот поста на своїй сторінці у Facebook розмістила Ольга Карі.

"У нас курять лише в суворо відведених для цього місцях, тому що ми – серйозний ресторан, а не якийсь там собор", – йшлося у публікації Tarantion Grill&Wine, яку також переклали англійською.

У коментарях до наступної публікації на сторінці ресторану чимало користувачів різко засудили таку рекламу.

"Європа плаче за втратою. Де ви, а де цивілізація. Хайпонути на горі не вийшло", – написала користувачка Владиславка.

"Совісті у вас немає", – підтримала Хельга Топольська.

"Пробили дно", – висловилася також у коментарях Ксенія.

OBOZREVATEL написав у особистому повідомленні на сторінці ресторану з проханням прокоментувати ситуацію і уточнити, чи будуть публічні вибачення. У відповідь на це співробітники закладу надіслали таке повідомлення (в тексті збережена авторська граматика):

"Добрий, ми хочемо привернути увагу до нашого району, до напівзруйнованого Подолу. Адже маси хвилює лише, що їм підносять змі з усіх боків. Ми не помічаємо того, що поруч з нами відбувається. Далі будуть інші публікації", – пообіцяли представники Tarantion Grill&Wine.

Ілюстрація Facebook Tarantino Grill&Wine, Kiev, Podol

Як писав OBOZREVATEL, в Одесі відомий ресторан "Стейк Хаус" потрапив у гучний скандал, влаштувавши на головній пішохідній вулиці середньовічні гуляння з трупами тварин.

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