|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Книга скарг

"Не якийсь там собор!" У Києві відомий ресторан потрапив у скандал через Нотр-Дам

1.7тЧитати матеріал російською

У Києві виник скандал через публікацію ресторану Tarantion Grill&Wine, який розташований на столичному Подолі. 15 квітня, після масштабної пожежі в соборі Паризької Богоматері, на сторінці закладу з'явився суперечливий пост.

Він був опублікований у соцмережі, однак майже одразу ж видалений. Скріншот поста на своїй сторінці у Facebook розмістила Ольга Карі.

"У нас курять лише в суворо відведених для цього місцях, тому що ми – серйозний ресторан, а не якийсь там собор", – йшлося у публікації Tarantion Grill&Wine, яку також переклали англійською.

Новини
''Даси мені в пику?'' У мережі спалахнув скандал через новий ресторан у Києві

У коментарях до наступної публікації на сторінці ресторану чимало користувачів різко засудили таку рекламу.

"Європа плаче за втратою. Де ви, а де цивілізація. Хайпонути на горі не вийшло", – написала користувачка Владиславка.

"Совісті у вас немає", – підтримала Хельга Топольська.

"Не якийсь там собор!" У Києві відомий ресторан потрапив у скандал через Нотр-Дам
"Не якийсь там собор!" У Києві відомий ресторан потрапив у скандал через Нотр-Дам

"Пробили дно", – висловилася також у коментарях Ксенія.

OBOZREVATEL написав у особистому повідомленні на сторінці ресторану з проханням прокоментувати ситуацію і уточнити, чи будуть публічні вибачення. У відповідь на це співробітники закладу надіслали таке повідомлення (в тексті збережена авторська граматика):

"Добрий, ми хочемо привернути увагу до нашого району, до напівзруйнованого Подолу. Адже маси хвилює лише, що їм підносять змі з усіх боків. Ми не помічаємо того, що поруч з нами відбувається. Далі будуть інші публікації", – пообіцяли представники Tarantion Grill&Wine.

Ілюстрація

Ілюстрація

Facebook Tarantino Grill&Wine, Kiev, Podol

Як писав OBOZREVATEL, в Одесі відомий ресторан "Стейк Хаус" потрапив у гучний скандал, влаштувавши на головній пішохідній вулиці середньовічні гуляння з трупами тварин.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки