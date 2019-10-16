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16 жовтня • оновлено в 11:11
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Натовпи людей і раптові зупинки: в метро Києва трапився колапс

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У Києві на синій гілці метро в середу вранці, 16 жовтня, трапився справжній колапс. Поїзди припиняли рух між зупинками, а на станціях утворилися величезні натовпи людей.

Як написали на сторінці "Х*йовий Київ", на "Почайній" усіх пасажирів навіть попросили вийти з вагонів. Автор допису припустив, що метро "замінували" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня нецензурна лексика!).

"На "Почайній" зупинили поїзди метро і попросили всіх пасажирів вийти. Чергова бомба, чи що за х*єта відбувається?" – йдеться в повідомленні.

Натовпи людей у метро Києва

Натовпи людей у метро Києва

Facebook Тетяна Р.

Джерела OBOZREVATEL також розповіли про те, що транспорт раптово зупинявся між станціями.

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Фото з натовпом людей опублікувала і мешканка столиці Тетяна Р. на сторінці "Оболонський район м. Києва" у Facebook.

"Якщо є можливість, не користуйтеся метро поки що", – написала вона.

Допис у мережі

Допис у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, схожа ситуація спостерігалася у Києві 5 червня. У зв'язку з виведенням із користування жетонів для метро на більшості станцій утворювалися величезні черги.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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филипп филипыч
филипп филипыч
судя по фото до коллапса далеко еще)
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