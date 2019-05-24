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Намагався скрутити шию: в супермаркеті Києва маніяк напав на дитину. Шокуюче відео

22.3тЧитати матеріал російською

В одному із супермаркетів Києва відвідувач раптово накинувся на дитину та спробував скрутити йому шию.

Момент потрапив на камеру відеоспостереження, записом із якої поділився в Facebook "Киев Оперативный". Уточнюється, що інцидент стався в магазині на проспекті Павла Тичини.

На ролику видно чоловіка в синій кофті, який разом з іншими покупцями стоїть біля каси.

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Потім він підходить до хлопчика за його спиною, щось говорить йому або жінці, яка стояла поруч, хапає дитину за голову і повертає її. У результаті жінка заступилася за школяра й кілька разів ударила нападника.

Намагався скрутити шию: в супермаркеті Києва маніяк напав на дитину. Шокуюче відео

Скрін відео

У мережі обурилися через неадекватну поведінку чоловіка. Багато хто припустив, що він або психічно нездоровий, або перебував під впливом наркотичних речовин чи алкоголю.

"Його треба було здавати в поліцію! Це ж маніяк! Подивіться, як він боровся з бажанням фактично вбити і все-таки спробував це зробити", – написала в коментарях одна з користувачок.

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Як писав OBOZREVATEL, раніше в столичному супермаркеті на вулиці Калнишевського між відвідувачами виник конфлікт у черзі за піцою. Один з опонентів ударив другого в голову й той помер. Поліції вдалося затримати підозрюваного.

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Теми
Новини Києва та Київської областіСкандали у супермаркетах
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
супермаркетпостраждала дитинавидео
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Шо за двойные стандарты? Значит на Донбассе можно убивать детей, а вот в Киеве, почему то, нельзя? Или Киев не украина?
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Миценко Андрей, а чё, русских нищебродов со всех углов этой говени уже прировняли к детям?
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Livesey David
Livesey David
Херой АТО увидел ребенка и сработал рефлекс.
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинзке мир.
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коршун федот
коршун федот
Клим Чугункин,Тупая мокшва ничего не может изобрести или придумать самостоятельно. Немытая страна дураков и дыбилов: " Кто не скачет - тот за храм", "Украинзке мир". Лишняя хромосома, че.
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