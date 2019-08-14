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"Ми стаємо зомбі!" У Києві вибухнув гучний скандал через нічні дискотеки

2.3т Читати матеріал російською

У Києві на території парку відпочинку влаштовували нічні дискотеки до 5-6 години ранку. Вони заважали спати жителям кількох районів міста, а організатори заходів та орендарі – лише "переводили стрілки" один на одного та розводили руками.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. За словами 9-річної киянки Ганни Харланової, яка проживає на "Русанівських садах", парк знаходиться за 2,5 км від її будинку – час від часу там влаштовували нічні дискотеки – з 22:00 і аж до ранку (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Найчастіше до 6 години. Якось вдається заснути, а потім ходимо, мов зомбі, тому що не можемо виспатися", – пояснила школярка.

Нічна дискотека, яка заважає спати киянам

Нічна дискотека, яка заважає спати киянам

Скріншот

До Троєщини також доносився музичний гуркіт. Мешканці кількох будинків зазначили, що неодноразово писали та телефонували до парку і просили не порушувати закон, а ще звертались до чиновників.

"Жодної відповіді не було. Заважають настільки, що коли відпочиваєш, починає ніби рухатися підлога", – розповів киянин Артем Прокудін.

Мешканка міста Катерина Вайтович поцікавилась у компанії, яка рекламувала дискотеку в мережі, чи дозволено вмикати музику вночі на вулиці – від відповіді вона "відморозилися".

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У парку ж запевнили, що гучна музика не їхня – мовляв, потрібно запитувати у орендаторів. Компанія, яка в соцмережах рекламувала дискотеку та збирала з людей гроші на вході, від порушення закону "відхрестилася". Вона пояснила, що відповідає лише за фінансову частину, а концерт влаштовували інші люди, і додала, що хто організатори – не знає.

Орендар майданчика розповів, що того вечора, коли туди приїхав ЗМІ, у них був приватний корпоратив, який скінчився близько 1 години ночі. Хоча у соцмережах йшлось про те, що він тривав аж до 5 ранку. Цього та вартості входу у розмірі 200 грн на "корпоратив" пояснити не змогли.

"Вхід був безкоштовний. Зрозуміло, за списками. Ми запрошували спеціалістів для того, щоби нам налаштували звук – щоб уночі не заважати людям відпочивати. У нас ані праворуч, ані ліворуч житлових будинків немає. У нас були скарги на те, що там перевищення шуму – ми зв’язалися з людьми, налаштували, подзвонили знову. Вони казали, що все нормально, нічого не заважає", – відзначив орендар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київському ТЦ "Аркадія", на вулиці Борщагівській 154а, спалахнув скандал через українську мову. Працівницю кав’ярні "Інтеграл кава" звинуватили в тому, що вона навідріз відмовилася розмовляти державною мовою, а згодом і обслуговувати клієнта.

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