"Ми стаємо зомбі!" У Києві вибухнув гучний скандал через нічні дискотеки

У Києві на території парку відпочинку влаштовували нічні дискотеки до 5-6 години ранку. Вони заважали спати жителям кількох районів міста, а організатори заходів та орендарі – лише "переводили стрілки" один на одного та розводили руками.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. За словами 9-річної киянки Ганни Харланової, яка проживає на "Русанівських садах", парк знаходиться за 2,5 км від її будинку – час від часу там влаштовували нічні дискотеки – з 22:00 і аж до ранку (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Найчастіше до 6 години. Якось вдається заснути, а потім ходимо, мов зомбі, тому що не можемо виспатися", – пояснила школярка.

Нічна дискотека, яка заважає спати киянам Скріншот

До Троєщини також доносився музичний гуркіт. Мешканці кількох будинків зазначили, що неодноразово писали та телефонували до парку і просили не порушувати закон, а ще звертались до чиновників.

"Жодної відповіді не було. Заважають настільки, що коли відпочиваєш, починає ніби рухатися підлога", – розповів киянин Артем Прокудін.

Мешканка міста Катерина Вайтович поцікавилась у компанії, яка рекламувала дискотеку в мережі, чи дозволено вмикати музику вночі на вулиці – від відповіді вона "відморозилися".

У парку ж запевнили, що гучна музика не їхня – мовляв, потрібно запитувати у орендаторів. Компанія, яка в соцмережах рекламувала дискотеку та збирала з людей гроші на вході, від порушення закону "відхрестилася". Вона пояснила, що відповідає лише за фінансову частину, а концерт влаштовували інші люди, і додала, що хто організатори – не знає.

Орендар майданчика розповів, що того вечора, коли туди приїхав ЗМІ, у них був приватний корпоратив, який скінчився близько 1 години ночі. Хоча у соцмережах йшлось про те, що він тривав аж до 5 ранку. Цього та вартості входу у розмірі 200 грн на "корпоратив" пояснити не змогли.

"Вхід був безкоштовний. Зрозуміло, за списками. Ми запрошували спеціалістів для того, щоби нам налаштували звук – щоб уночі не заважати людям відпочивати. У нас ані праворуч, ані ліворуч житлових будинків немає. У нас були скарги на те, що там перевищення шуму – ми зв’язалися з людьми, налаштували, подзвонили знову. Вони казали, що все нормально, нічого не заважає", – відзначив орендар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київському ТЦ "Аркадія", на вулиці Борщагівській 154а, спалахнув скандал через українську мову. Працівницю кав’ярні "Інтеграл кава" звинуватили в тому, що вона навідріз відмовилася розмовляти державною мовою, а згодом і обслуговувати клієнта.

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