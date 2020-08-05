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На Київщині з розплідника втекла рись: не можуть знайти другий день

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
Книга скарг
17,0 т.
На Київщині з розплідника втекла рись

На Київщині з розплідника втекла рись. udivitelno.com

Із розплідника в селі Чубинське Київської області втекла рись (каракал).

Тварину станом на 5 серпня розшукують уже другий день. Про це в розпліднику розповіли кореспонденту УНН.

За словами співробітників установи, вони шукали рись і в сусідніх будинках, і на ділянках.

"У ДСНС сказали, що цим не займаються, у поліцію зверталися – подзвонили на гарячу лінію, спілкувалися з Бориспільським райвідділом. Вони дали номер телефону мобільних анекдотів. Ми більше не дзвонили", – відзначили в розпліднику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Голосіївському районі Києва 4 серпня помітили лося, який вибігав навіть на дорогу.

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