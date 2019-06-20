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"Мусиш іти в армію!" У Києві чоловіка посеред вулиці забрали до військкомату

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У четвер, 20 червня, в Києві молодика затримали невідомі особи у формі просто біля станції метро "Житомирська".

Його попросили показати паспорт, після чого забрали документ і заявили, що він "повинен іти в армію". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив затриманий хлопець, Богдан Дар.

"З адвокатом не говорять, документи не дають сфоткати. Зараз сказали, що повезуть на медкомісію. Друзі, допоможіть!" – звернувся він у соцмережі.

Далі, за його словами, йому все ж вдалося зв'язатися з адвокатом, який порадив йому звернутися в поліцію і заявити про викрадення військовими. Богдана привезли до Святошинського районного військкомату.

Чоловік, який затримав Богдана

Чоловік, який затримав Богдана

Facebook Богдан Дар

Богдан Дар повідомив, що у нього є довідка про непридатність до служби в армії, однак особи, які його затримали, нібито не хотіли її перевіряти й наполягали на проходженні медкомісії.

Коли затриманий намагався зняти на відео те, що відбувається, з будівлі військкомату вийшла жінка, яка заборонила йому це робити "на режимному підприємстві".

Приблизно о 9:30 Богдан повідомив, що його відпустили з військкомату.

Військкомат

Військкомат

Скріншот

"Мусиш іти в армію!" У Києві чоловіка посеред вулиці забрали до військкомату

Скріншот

"Мусиш іти в армію!" У Києві чоловіка посеред вулиці забрали до військкомату
"Мусиш іти в армію!" У Києві чоловіка посеред вулиці забрали до військкомату

Як писав OBOZREVATEL, влітку 2019-го в Києві знову почалися облави на призовників. Поліцейські зупиняють молодиків на вулиці під будь-яким приводом.

Потім хлопців садять в автомобіль і відвозять спочатку до військкомату, а потім на розподільний пункт в Дарницькому районі.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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hunt andres
hunt andres
Вот еще бы айпи адреса укропатриотов на обозе пробили - на взвод захистников-патриотов набрали бы
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
hunt andres, такое дело как ты на Обозе надо уничтожить! Вот главная задача админов! Тварь расейская!
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