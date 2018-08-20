"Може впасти будь-якої миті": стало відомо про небезпеку мосту у Києві

Столичний міст Метро досяг тієї стадії руйнування, що може впасти будь-якої миті. Це пов'язане з несправністю опори і тріщиною в самій конструкції.

Таку точку зору висловив співавтор проекту мосту Метро, інженер-містобудівник Георгій Росновський, передають у репортажі каналу "Прямий"(щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). За його словами, шляхопровід може зруйнуватися через арматуру, яка недостатньо ізольована і вкривається іржею.

"Мосту вже понад 50 років, по ньому їздять і метро, ​​і автомобілі. Ми побачили багато тріщин, арматура у дуже поганому стані, і оскільки вона виконує функцію опори, то може просто обвалитися", - зазначив кореспондент.

Зауважимо, що міст Метро з'єднує правий та лівий береги Дніпра. Щодня по ньому від станції "Дніпро" до ст. "Гідропрарк" рухаються поїзди "червоної" лінії метрополітену.

Як писав OBOZREVATEL, міст Метро входить до списку конструкцій у передаварійному стані. Крім нього, туди увійшли ще два столичних шляхопроводи.