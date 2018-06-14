"Мене там вбивали": у дитячому садку Києва стався скандал

У Києві мама вихованця дитячого садка №225 заявила, що там її дитину довели до неврозу.

Олена Кравцова віддала свого сина Данила до садка у 2015 році. Спочатку малюку там подобалося, але скоро, за словами жінки, вона почала помічати зміни у поведінці дитини. Про це пише видання 44.ua.

"Я дуже рідко забирала свого сина цілим. Постійно були травми, укуси, подряпини. Одного разу у Дані був навіть больовий шок, піднялася температура. У нього було 10 укусів. У садку сказали, що його покусав хлопчик. Іншого разу я забрала сина з набряклою червоною щокою. А вихователь так і не відповіла мені, що сталося з дитиною", - розповіла мати малюка.

Також вона зазначила, що син почав їй скаржитися на побої від вихователів, а одного разу вона і сама бачила, як лупцюють іншу дитину.

У Дані Кравцова, за словами його матері, почалися нічні судоми, він погано спав, став замкненим і агресивним. Сім'я прийняла рішення перевести його до іншого садка, однак сталася річ, після якої мамі довелося звертатися в поліцію.

В кінці 2017 року Кравцова прийшла забирати сина з садка і виявила у нього травму голови. Дитину нібито побила іграшкою по голові дівчинка, але до медсестри її не відвели. Вихователька сказала, що під час інциденту була зайнята посадкою клумби. Після діагностики лікарі встановили у хлопчика забій м'яких тканин.

З районного управління освітою на звернення Олени Кравцової відповіли, що створили комісію і провели розслідування. Було встановлено, що травму малюк отримав через суперечку за іграшку з дівчинкою, з якою вони разом ходять до садка.

"У той день Данило і Камілла іграшкою не поділилися, і дівчинка вдарила його маленькою зеленою черепашкою. Це хлопчик підтвердив, коли його запитали на засіданні комісії в присутності мам обох дітей. Вихователь сказала Каміллі, що так робити не можна, а Данила пожаліла", - пояснили в управлінні освіти Солом'янського району.

44.ua

44.ua

Також там зазначили, що після інциденту дитина сказала виховательці, що нічого не болить.

У поліції на звернення Олени Кравцової відповіли, що не можуть завести справу за фактом недбалості вихователя.

"Зараз дитині не можуть поставити діагноз. Кажуть, у неї невроз, під питанням епілепсія, порушення сну. Ми проходимо курс лікування, ходимо на уколи", - розповіла Кравцова.

44.ua

Також вона заявила, що перевела хлопчика до іншого садка і він ходить туди із задоволенням. Однак негативні спогади від попереднього у малюка ще залишилися.

"Нещодавно ми проходили повз старий садок. І дитина сказала: "Мамо, це - поганий садок. Мене там убивали, але я впорався, мене неможливо вбити", - розповіла Олена.

Зазначається також, що журналістам, які прийшли з'ясувати точку зору адміністрації дитсадка, директор почала заперечувати, що хлопчика вдарили не в присутності виховательки. Вона, за словами директора, не садила в цей час клумбу, а доглядала за дітьми і була свідком інциденту.

"У стані дитини педагоги звинувачують розлучення батьків. Хоча, за словами мами, розлучення було мирним, а батько сина провідує і стосунки у них нормальні. У слова дитини про те, що в садку її "хотіли вбити", педагоги, звісно ж, не вірять. Мовляв, Даня такого сказати не міг, оскільки все ще погано розмовляє", - написали у виданні.

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