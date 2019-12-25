"Машин більше, ніж квартир!" Фото з двору в Києві вразило мережу

Мережу обурило фото одного з київських дворів. На ньому зображені як нові, так і старі будинки столиці України, а також просто величезна кількість автомобілів.

Через те, що машин у дворі було дуже багато, у користувачів склалося враження, що квартир в будинках поруч навіть менше, ніж транспорту. Пост зі знімком опублікував киянин Дмитро Макагон на своїй сторінці в Facabook.

"Затишні київські дворики", – коротко написав автор.

Двір в Києві вразив мережу Facebook Дмитра Макагона

Користувачі мережі почали активно і обурено коментувати ситуацію.

"Жесть, як же це жахливо", "Сум-то який... Зате туї в ряд і "облагороджені" балкончики є... Жесть просто. Місце не впізнала – і добре, адже гуляти там точно немає бажання...", "Красиво жити не заборониш. Машин більше, ніж квартир в будинках", "Цікаво: якщо спалахне одна машинка – згорять всі чи тільки 75%?" – написали вони.

Коментарі користувачів мережі щодо двору в Києві Скріншот

Коментарі користувачів мережі щодо двору в Києві Скріншот

Коментарі користувачів мережі щодо двору в Києві Скріншот

Коментарі користувачів мережі щодо двору в Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві зняли на фото незвичайний тротуар. Справа в тому, що більшість плиток були сірого кольору, але між ними в незрозумілому порядку поклали трохи червоних.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!