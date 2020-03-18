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18 березня • оновлено в 11:15
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Лікарні Києва не тестують на коронавірус пацієнтів із пневмонією – лікарка

5.4т
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Реанімаційні відділення лікарень Києва почали заповнюватися пацієнтами із пневмонією, але на коронавірус COVID-2019 їх нібито ніхто не тестував.

Таку заяву зробила столична лікарка-онкологиня Тетяна Рослякова на своїй сторінці у Facebook. За її словами, вірус у легкій або середній формі підхопить дуже велика кількість людей, враховуючи його швидке поширення та простий спосіб передачі.

Також лікарка додала, що найбільший ризик COVID-2019 несе для людей похилого віку, ослаблених іншими хронічними захворюваннями осіб, а також онкохворих, що видужують, на етапі хіміотерапії.

Лікарні Києва та коронавірус. Ілюстрація

Лікарні Києва та коронавірус. Ілюстрація

"Вірусу в Україні вже достатньо, але пацієнтам, навіть тим, хто перебуває із пневмонією в реанімаціях міських київських лікарень, – тест не роблять. Кажуть, немає епідеміологічного анамнезу (старенька не цілувалася, мовляв, з італійцем)", – наголосила Рослякова.

Вона звернулася до влади, зазначивши, що сенсу чекати і не робити тест на коронавірус – немає, адже так захворювання буде швидше та більше поширюватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Нема тестів - нема офіційних діагнозів. Пацани з ПР вирішили щоб не обнуляти краще не накручувати. Тестів нема - генеральна прокуратура сліпа.
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Володимирович Микола
Володимирович Микола
В Запорожье тестов на коронавирус не проводят. Привозим больных с пневмонией и подозрением на коронавирус в инфекционную больницу, там заявляют какой коронавирус, тест-систем нет, до свидания.
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Журба Валентина
Журба Валентина
Н-да, а ведь пошла уже вторая и третья волна заражения! Опять провтыкают!
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