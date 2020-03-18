Лікарні Києва не тестують на коронавірус пацієнтів із пневмонією – лікарка

Реанімаційні відділення лікарень Києва почали заповнюватися пацієнтами із пневмонією, але на коронавірус COVID-2019 їх нібито ніхто не тестував.
Таку заяву зробила столична лікарка-онкологиня Тетяна Рослякова на своїй сторінці у Facebook. За її словами, вірус у легкій або середній формі підхопить дуже велика кількість людей, враховуючи його швидке поширення та простий спосіб передачі.
Також лікарка додала, що найбільший ризик COVID-2019 несе для людей похилого віку, ослаблених іншими хронічними захворюваннями осіб, а також онкохворих, що видужують, на етапі хіміотерапії.
Лікарні Києва та коронавірус. Ілюстрація
"Вірусу в Україні вже достатньо, але пацієнтам, навіть тим, хто перебуває із пневмонією в реанімаціях міських київських лікарень, – тест не роблять. Кажуть, немає епідеміологічного анамнезу (старенька не цілувалася, мовляв, з італійцем)", – наголосила Рослякова.
Вона звернулася до влади, зазначивши, що сенсу чекати і не робити тест на коронавірус – немає, адже так захворювання буде швидше та більше поширюватися.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей і одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та в усій країні загалом ввели карантин через поширення COVID-2019 у світі.
Пізніше в Україні 12 березня офіційно підтвердили ще два випадки захворювання на коронавірус. Інфекцію виявили у пенсіонерки з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
У Радомишлі Житомирської області від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі.
А 16 березня з'явилася інформація про те, що іще у двох українців у Чернівецькій області діагностували зараження новим коронавірусом COVID-19.
Того ж дня у Києві були зафіксовані два перші випадки коронавирусної інфекції.
Влада Києва оголосила, що у місті з 17 березня введуть іще жорсткіший карантин.
В Україні 17 березня кількість заражених коронавірусом громадян зросла до 14 осіб, двоє з них – померли.
Київський метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.
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