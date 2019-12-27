Купа ям: у Києві водії поскаржилися на популярний міст

У Києві водії поскаржилися на стан Південного мосту, на якому через невеликий проміжок часу після масштабного ремонту вже утворилися ями.

Про це один з жителів міста Евген Анісімков написав в Facebook, повідомило видання Голос. За словами чоловіка, новий ремонт зроблять лише тоді, коли асфальт буде повністю понівечений, і в підсумку авто доведеться стояти у величезних заторах.

У Києві водії поскаржилися на популярний міст Голос

"Права смуга Південного мосту в бік станції метро "Видубичі" при заїзді знову вкрилася ямами. Це через півроку після останнього ремонту", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 грудня в Києві на Північному мосту відірвалася пластина деформаційного шва, яка після цього врізалася в автомобіль Ford, а той відкинуло у відбійник.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!