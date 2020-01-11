"Кров з очей!" Фото "незграбної" новобудови в Києві обурило мережу

У мережі з'явилося фото доволі незвичного житлового будинку на вулиці Жилянська у Києві. Справа в тому, що між стандартними вікнами у хаотичному порядку незграбно розташували вікна надзвичайно великих розмірів.

Примітно, що споруда, очевидно, ще недобудована. Фото розмістили на сторінці "Нецікавий Київ" у Facebook.

"Більше світла в оселю!" – написав автор допису.

"Незграбна" новобудова у Києві Нецікавий Київ

Під дописом користувачі мережі вказали, на якій саме вулиці розташований будинок, та бурхливо відреагували на таку "новацію".

"Це вулиця Жилянська", Залишилося "обстріляти" фасад кондиціонерами і буде "як у всіх", "Не будуйте відкритих балконів – казали вони!", "Елітне житло – воно таке", "Так-так, дуже елітне. Живемо поруч, кров з очей кожного разу, коли дивлюся на це чудо архітектурної вигадки", – написали вони.

Коментарі користувачів щодо "незграбної" новобудови у Києві Скріншот

Коментарі користувачів щодо "незграбної" новобудови у Києві Скріншот

Коментарі користувачів щодо "незграбної" новобудови у Києві Скріншот

Коментарі користувачів щодо "незграбної" новобудови у Києві Скріншот

Коментарі користувачів щодо "незграбної" новобудови у Києві Скріншот

Коментарі користувачів щодо "незграбної" новобудови у Києві Скріншот

Коментарі користувачів щодо "незграбної" новобудови у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі розкрили таємницю "Пізанської вежі" Києва – п'ятиповерхового будинку, який десятками років стоїть перекошеним на перетині вулиці В'ячеслава Чорновола та проспекту Перемоги.

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