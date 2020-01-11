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11 січня • оновлено в 18:33
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"Кров з очей!" Фото "незграбної" новобудови в Києві обурило мережу

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У мережі з'явилося фото доволі незвичного житлового будинку на вулиці Жилянська у Києві. Справа в тому, що між стандартними вікнами у хаотичному порядку незграбно розташували вікна надзвичайно великих розмірів.

Примітно, що споруда, очевидно, ще недобудована. Фото розмістили на сторінці "Нецікавий Київ" у Facebook.

"Більше світла в оселю!" – написав автор допису.

"Незграбна" новобудова у Києві

"Незграбна" новобудова у Києві

Нецікавий Київ

Під дописом користувачі мережі вказали, на якій саме вулиці розташований будинок, та бурхливо відреагували на таку "новацію".

"Це вулиця Жилянська", Залишилося "обстріляти" фасад кондиціонерами і буде "як у всіх", "Не будуйте відкритих балконів – казали вони!", "Елітне житло – воно таке", "Так-так, дуже елітне. Живемо поруч, кров з очей кожного разу, коли дивлюся на це чудо архітектурної вигадки", – написали вони.

Коментарі користувачів щодо "незграбної" новобудови у Києві

Коментарі користувачів щодо "незграбної" новобудови у Києві

Скріншот

Коментарі користувачів щодо "незграбної" новобудови у Києві

Коментарі користувачів щодо "незграбної" новобудови у Києві

Скріншот

Коментарі користувачів щодо "незграбної" новобудови у Києві

Коментарі користувачів щодо "незграбної" новобудови у Києві

Скріншот

Коментарі користувачів щодо "незграбної" новобудови у Києві

Коментарі користувачів щодо "незграбної" новобудови у Києві

Скріншот

Коментарі користувачів щодо "незграбної" новобудови у Києві

Коментарі користувачів щодо "незграбної" новобудови у Києві

Скріншот

Коментарі користувачів щодо "незграбної" новобудови у Києві

Коментарі користувачів щодо "незграбної" новобудови у Києві

Скріншот

Коментарі користувачів щодо "незграбної" новобудови у Києві

Коментарі користувачів щодо "незграбної" новобудови у Києві

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі розкрили таємницю "Пізанської вежі" Києва – п'ятиповерхового будинку, який десятками років стоїть перекошеним на перетині вулиці В'ячеслава Чорновола та проспекту Перемоги.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Исаев Денис
Исаев Денис
Ну это просто панорамные окна за всю стену, кто то купил хату на стадии строительства и доплатил что бы так сделали, смотрится конечно чудовищно, на на гуляй поле всё возможно, некоторые себе второй этаж на крыше выстраивают в центре Киева и плевать хотели на суды и запреты, главное что бы бабло и связи были.
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Не можешь себе позволить хату за 2 ляма вот и бесишься :)
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