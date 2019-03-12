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Кидаються під колеса: в Києві дітей застали за небезпечною розвагою

1.2тЧитати матеріал російською

У Києві двох маленьких дітей засікли за небезпечною грою посеред проїжджої частини. Вони стояли на дорозі і зупиняли автомобілі, граючи в "регулювальників".

Запис із дівчатками оприлюднили в спільноті dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). На відео видно, що діти вистрибують і раптово кидаються назустріч автомобілю.

"Батьки, заздалегідь учіть дітей безпечній поведінці на вулиці. Водії, будьте подвійно пильні у дворах, біля шкіл і переходів", – попередили в соцмережі.

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У Києві діти затіяли небезпечну гру

У Києві діти затіяли небезпечну гру

Скріншот

У коментарях до відео користувачі зазначили: особлива небезпека такої гри в тому, що за кермом може виявитися нетверезий водій, який не встигне загальмувати.

Кидаються під колеса: в Києві дітей застали за небезпечною розвагою
Кидаються під колеса: в Києві дітей застали за небезпечною розвагою

Як писав OBOZREVATEL, у лютому в Києві з'явилася інформація про появу небезпечної дитячої гри. Її суть полягає в тому, що діти перебігають перед потоком автомобілів на жвавій ділянці дороги.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Два дебиленка от таких же дебильных родителей. Жаль что сбив этих недоумков виноват будет водитель. А надо наказывать родителей
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