"Головне, що їде!" У Києві напіврозвалену маршрутку зняли на відео

У Києві, біля станції метро "Почайна", помітили маршрутку з пасажирами, у якої під час руху відвалювався бампер. Користувачі мережі почали активно коментувати ситуацію.

Про такий стан автобуса повідомили на сторінці "Київ Оперативний". Там опублікували відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Подумаєш, бампер відпадає, так? Головне ж, що їде. Київ, метро "Почайна", – йдеться у дописі.

У Києві напіврозвалену маршрутку зняли на відео Скріншот

Користувачі мережі почали активно і з сарказмом коментувати ситуацію.

"Добре, що з боків рекламами заклеєно. Так взагалі б розвалився, а те, що не заклеєно відвалюється на ходу", "Нинішні перевізники, це такий металобрухт. І стільки безцінних людських життів", "Одного разу я їхала в маршрутці, яка об'їжджала затори "зустрічкою" задом", "Бампер – не колесо, їздити можна", "Це так модно. Нічого ви не розумієте в моді маршруток", – написали вони.

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві маршрутний автобус "розсипався" посеред дороги. На проспекті Героїв Сталінграда, 4 у транспортного засобу відламалася задня пів вісь. Вона разом із колесом покотилася дорогою, пробила огорожу і "влетіла" в припарковане авто Nissan.

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