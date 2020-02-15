"Даже в сьолах нє разгаварівают": у метро Києва трапився скандал через українську мову

Відомий журналіст, письменник та автор проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко розповів неприємну історію про те, як у київському метро до нього та його колег почали чіплятися через українську мову та заявили, що нею "уже даже в сьолах нє разгаварівают".

Про інцидент чоловік написав на своїй сторінці у Facebook. Ситуація трапилася 14 лютого.

"В метро у Києві два чоловіка почали чіплятися до нас через те, що ми говоримо українською. Подумав, ну, неадеквати якісь, їх скрізь багато. Колеги якраз виходили, а я вирішив відійти. Вони почали на весь вагон горлопанити: "Чьо оні ви*биваются, уже даже в сьолах нє разгаварівают на украінском", – переказав журналіст історію (Мову відтворено у оригінальному вигляді. – Ред.).

У метро Києва трапився скандал через українську мову. Ілюстрація

Також він пригадав схожий випадок, коли до редакції Ukraїner прийшли представники рекламної сфери та заявили, що у видання "націоналістічєскій" контент лише через те, що головна мова – українська.

Ситуація обурила користувачів мережі, зокрема на неї відреагував і пресофіцер бригади швидкого реагування НГУ Андрій Куліш. Він заявив, що люди, які так поводяться, відстали від реальності на 16 років.

"Адже, якщо не зраджує пам'ять, українська почала бути популярною ще після революції 2004 року. Мені уже років 6-7 ніхто не каже, що у мене "красива українська мова і я напевне зі Львову приїхав або з села"... С*парів і р*шкованів не рахую", – підкреслив чоловік.

Куліш додав, що чоловікам, які зневажали українську у метро Києва, просто пощастило, що його не було поруч.

"Тому що різниця є. Просто народ у більшості своїй ще не доріс до усвідомлення того, на чому РФ будувала свою експансію, розкачувала Крим і Донбас і чим вона виправдовуватиме свої злочини у майбутньому", – відзначив пресофіцер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві працівниця "1-ї соціальної аптеки" втрапила у гучний скандал. Вона відмовлялася розмовляти українською мовою, спілкуючись із клієнтами лише російською, а також була неввічливою.

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