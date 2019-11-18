"Бери що хочеш!" У Києві супермаркет відомої мережі потрапив у черговий скандал

У Києві супермаркет відомої мережі "Еко-маркет" загримів у новий скандал. Відвідувачі зняли на відео, як в робочий час біля кількох прилавків магазину не було жодного продавця.

Мова йде про "Еко-маркет" біля залізничного вокзалу. Про ситуацію повідомили на сторінці "Х**вий Київ" в Telegram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня нецензурна лексика).

Примітно, що в торговому акваріумі для риби навіть не було самих тварин.

У Києві супермаркет відомої мережі потрапив у черговий скандал

"Еко-маркет" на вокзалі тепер отримає свою частку популярності! Заходь хто завгодно, бери що хочеш", – йдеться в описі під роликом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Солом'янському районі Києва в супермаркеті відомої мережі "Еко-маркет" на вулиці Вадима Гетьмана, 46б нібито продавали цукерки з хробаками.

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