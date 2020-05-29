Головна Новини
29 травня • оновлено в 18:36
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Бояться штурму? Офіс "Центренерго" нишком перенесли в санаторій на Київщині

2.2т
Читати матеріал російською

Офіс державної компанії "Центренерго" перенесли з Києва на базу в лісі в районі селища Рудики Обухівського району Київської області.

Як повідомив у Telegram член наглядової ради "Укрзалізниці", колишній народний депутат Сергій Лещенко, база огороджена протипіхотними засобами захисту (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

База "Центренерго" огороджена протипіхотними засобами захисту

База "Центренерго" огороджена протипіхотними засобами захисту

За його словами, центральний апарат "Центренерго" розміщений на території місцевого санаторію.

Лещенко стверджує, що таких заходів вжив бізнесмен Ігор Коломойський, побоюючись штурму і зняття своїх топ-менеджерів.

Бояться штурму? Офіс "Центренерго" нишком перенесли в санаторій на Київщині

Telegram\ЛЕЩЕНКО ТУТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ дізналися, що Коломойський призначив в менеджмент "Центренерго" своїх людей, які, ймовірно, допомогли йому оволодіти 700 млн грн, яких недорахувалися в компанії.

25 травня голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявив, що шостий апеляційний суд і будівлю ФДМ "замінували", щоб не допустити зміни керівництва "Центренерго".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Ігор Коломойський Сергій Лещенко
Місце
Україна
Тег
"Центренерго"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
22
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Кияни

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 22 811.

    Вилікувалися: 8934. Померли: 679.

  • У світі захворіли понад 5,9 млн осіб, загинули – більше 362 тисяч.

  • У Китаї зізналися, що коронавірус пішов не з ринку Уханя і тварини тут ні при чому.

  • Лікарі попередили про сім видів висипу, які викликає коронавірус.

  • Американські вчені встановили, що препарат, який використовують для лікування дітей, допомагає в 90% випадків COVID-19.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги