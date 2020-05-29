Бояться штурму? Офіс "Центренерго" нишком перенесли в санаторій на Київщині

Офіс державної компанії "Центренерго" перенесли з Києва на базу в лісі в районі селища Рудики Обухівського району Київської області.

Як повідомив у Telegram член наглядової ради "Укрзалізниці", колишній народний депутат Сергій Лещенко, база огороджена протипіхотними засобами захисту (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

База "Центренерго" огороджена протипіхотними засобами захисту

За його словами, центральний апарат "Центренерго" розміщений на території місцевого санаторію.

Лещенко стверджує, що таких заходів вжив бізнесмен Ігор Коломойський, побоюючись штурму і зняття своїх топ-менеджерів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ дізналися, що Коломойський призначив в менеджмент "Центренерго" своїх людей, які, ймовірно, допомогли йому оволодіти 700 млн грн, яких недорахувалися в компанії.

25 травня голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявив, що шостий апеляційний суд і будівлю ФДМ "замінували", щоб не допустити зміни керівництва "Центренерго".

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