Головна Новини
21 січня • оновлено в 17:42
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Бояться говорити про трагедію: загибель підлітка під Києвом скувала людей страхом

Читати матеріал російською

Після трагічної загибелі 16-річного Павла Кремінського в селі Бабинці (Київська область) місцеві жителі уникають розмов про його смерть.

Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі OBOZREVATEL, де докладно розписано про трагедію.

Так, селищний голова Андрій Купраш та директор школи Таміла Андрущенко не захотіли спілкуватися на цю тему. Один посилався на нараду, інша – на похорон.

Новини
У Дніпрі загинув чоловік, зістрибнувши з мосту. Фото 18+

Односельці Кремінського поділилися, що люди бояться 20-річного Назара, який може бути причетний до смерті юнака.

"Ви що, не розумієте, люди бояться цього Назара і його друзів", – розповів житель села Бабинці.

Один із друзів загиблого, Данило відповів: "Я не в змозі ходити, а не те щоб говорити". А пізніше і взагалі заявив, що без дозволу рідних нічого обговорювати не буде.

Загибель Павла Кремінського

Загибель Павла Кремінського

За словами сусідів, Павло Кремінський ріс у хорошій сім'ї. Його батько Олександр Кремінський пов'язаний із будівництвом, а його дружина Тетяна працює на заводі в Бородянці.

"Це був просто янгол. Найкращий хлопчик у селі. Був спортсменом, займався боксом, боротьбою, боями без правил. Він взагалі не курив і практично не пив, на відміну від багатьох інших хлопців. Добре вчився у школі. А в молодших класах його фотографія висіла на дошці пошани у школі", – поділилася подруга Павла Ганна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 січня в селі Бабинці Київської області з озера дістали тіло 16-річного Павла Кремінського. За словами свідків, тіло загиблого було в позі ембріона.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
вбивство смерть померла дитина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
17
0
Смішно
0
Цікаво
15
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги