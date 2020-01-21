Бояться говорити про трагедію: загибель підлітка під Києвом скувала людей страхом

Після трагічної загибелі 16-річного Павла Кремінського в селі Бабинці (Київська область) місцеві жителі уникають розмов про його смерть.

Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі OBOZREVATEL, де докладно розписано про трагедію.

Так, селищний голова Андрій Купраш та директор школи Таміла Андрущенко не захотіли спілкуватися на цю тему. Один посилався на нараду, інша – на похорон.

Односельці Кремінського поділилися, що люди бояться 20-річного Назара, який може бути причетний до смерті юнака.

"Ви що, не розумієте, люди бояться цього Назара і його друзів", – розповів житель села Бабинці.

Один із друзів загиблого, Данило відповів: "Я не в змозі ходити, а не те щоб говорити". А пізніше і взагалі заявив, що без дозволу рідних нічого обговорювати не буде.

Загибель Павла Кремінського

За словами сусідів, Павло Кремінський ріс у хорошій сім'ї. Його батько Олександр Кремінський пов'язаний із будівництвом, а його дружина Тетяна працює на заводі в Бородянці.

"Це був просто янгол. Найкращий хлопчик у селі. Був спортсменом, займався боксом, боротьбою, боями без правил. Він взагалі не курив і практично не пив, на відміну від багатьох інших хлопців. Добре вчився у школі. А в молодших класах його фотографія висіла на дошці пошани у школі", – поділилася подруга Павла Ганна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 січня в селі Бабинці Київської області з озера дістали тіло 16-річного Павла Кремінського. За словами свідків, тіло загиблого було в позі ембріона.

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