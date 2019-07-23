Головна Новини
Мова Язык
Lady City

/ Новини Києва

Без світла Рада і МОЗ: в Києві трапилося масштабне відключення електроенергії

290 Читати матеріал російською

У Печерському районі Києва 23 липня через аварію трапилося масштабне вимикання світла. Без електроенергії, зокрема, були будівлі парламенту і МОЗ.

Фахівці пообіцяли повністю усунути несправності до 18:00 години, пише "Громадське". Відзначається, що без світла були близько 10 вулиць і 9 провулків.

Це, зокрема, вул. Орлика, Грушевського, Рибальська, Шовковична, Омеляновича-Павленка, Первомайського, Мечникова, Володимирська, Велика Васильківська, Липська, Мазепи, Московська, Царика, провулок Івана Мар'яненка, Гордієнка, Бутишев, Хрестовий, а також Кловський узвіз, Печерський і Паркова дорога.

Новини
Нью-Йорк поринув у темряву через блекаут: з'явилися фото і відео
Вимкнення світла (ілюстрація)

Вимкнення світла (ілюстрація)

Oblvesti

На деяких вулицях постачання електроенергії було відновлене вже станом на 16:30.

Як писав OBOZREVATEL, у червні в Сімферополі в анексованому Криму відбувся масштабна блекаут, в результаті якого без електрики на 4 години залишилися близько 100 тисяч місцевих жителів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel