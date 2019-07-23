Без світла Рада і МОЗ: в Києві трапилося масштабне відключення електроенергії

У Печерському районі Києва 23 липня через аварію трапилося масштабне вимикання світла. Без електроенергії, зокрема, були будівлі парламенту і МОЗ.

Фахівці пообіцяли повністю усунути несправності до 18:00 години, пише "Громадське". Відзначається, що без світла були близько 10 вулиць і 9 провулків.

Це, зокрема, вул. Орлика, Грушевського, Рибальська, Шовковична, Омеляновича-Павленка, Первомайського, Мечникова, Володимирська, Велика Васильківська, Липська, Мазепи, Московська, Царика, провулок Івана Мар'яненка, Гордієнка, Бутишев, Хрестовий, а також Кловський узвіз, Печерський і Паркова дорога.

Вимкнення світла (ілюстрація) Oblvesti

На деяких вулицях постачання електроенергії було відновлене вже станом на 16:30.

Як писав OBOZREVATEL, у червні в Сімферополі в анексованому Криму відбувся масштабна блекаут, в результаті якого без електрики на 4 години залишилися близько 100 тисяч місцевих жителів.

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