Без параду? Яким буде День Незалежності у Києві

Кияни та гості столиці вперше за останні п'ять років святкуватимуть День Незалежності України за новим форматом.

Які заходи плануються на 28-ту річницю і що буде з традиційним парадом – читайте на OBOZREVATEL.

Без параду, але з маршем

Ще у липні президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

"Ми вирішили виділити 300 млн грн на премії всім нашим військовим: це солдати строкової служби, курсанти, сержанти, офіцери, всі. І обов'язково військові, які виконують завдання у зоні проведення Операції Об'єднаних сил", – пояснив він.

Зеленський відмовився від параду на День Незалежності

І хоча таке рішення президента викликало обурення у ветеранів АТО, бійців ЗСУ і українців загалом, а ім'я глави держави навіть з'явилася петиція про проведення параду, Зеленський не відмовився від своєї ініціативи.

Новини Хода Гідності замість параду на День незалежності

10 серпня на сайті Офісу президента України опублікували святкову програму на 28-у річницю Дня Незалежності, головним акцентом урочистості стане гасло "Діти як майбутнє країни"

Розклад заходу в ОПУ подали таким чином:

О 9:30 на місці загибелі Героїв Небесної Сотні буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання – пролунають сто ударів дзвону, які підхоплять інші міста країни. Це символізуватиме сто ударів серця кожного з полеглих Героїв.

Алея Героїв Небесної сотні у Києві

В цьому заході, крім Зеленського і його сім'ї, візьмуть участь рідні і близькі загиблих захисників України, ветерани АТО і діти. Вони покладуть квіти на місці загибелі Небесної Сотні і пов'яжуть навколо синьо-жовті стрічки.

Під звук дзвонів на Майдані Незалежності буде піднято національний прапор. Військовий хор виконає гімн України а капела.

Також на Майдані відбудеться музично-хореографічний флешмоб: пролунають знакові українські пісні у сучасному аранжуванні, які виконають оркестри і відомі музиканти.

Близько 9:50 відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах.

Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього, об 11:00, розпочнеться марш захисників України за участю ветеранів.

Марш захисників України

Зі свого боку представники ветеранських організацій, волонтери та Союз сімей загиблих героїв анонсували проведення у День Незалежності, 24 серпня, Маршу захисників України.

Спочатку він мав стартувати о 9:00 ранку, майже тоді ж, коли і заходи, оголошені пресслужбою Офісу президента. Ще в понеділок, 12 серпня, організатори пояснили, що хотіли узгодити проведення заходів з ОПУ, але переговори так і не відбулися.

Про офіційні заходи організатори дізналися тільки з пресрелізу на сайті глави держави, і оскільки з Офісу пропозицій так і не надійшло, в русі ветеранів України вирішили дотримуватися початкового плану проведення заходу, який був погоджений з київською поліцією та КМДА.

Щоправда, наступного ж дня зустріч між учасниками Маршу і представниками Офісу президента все ж відбулася. Сторонам вдалося домовитися і дійти до консенсусу, у зв'язку з чим Марш захисників України перенесений на 11:00.

facebook/spilka.veteraniv.ato

За повідомленням організаторів, маршрут залишається тим самим:

Збір о 10:00 ранку у столичному парку ім. Тараса Шевченка, старт маршу об 11:00. Першими колоною пройдуть сім'ї загиблих військовослужбовців та ветерани з інвалідністю. Далі Марш піде до Бессарабської площі, звідки прямуватиме Хрещатиком.

Орієнтовно об 11:30 колона зупиниться біля ЦУМу для вирівнювання, а далі вже рівним строєм дійде до Майдану Незалежності і почне шикування для заключної частини маршу.

На Майдані відбудеться колективне виконання гімну України та фотосесія. Після закінчення офіційної частини Маршу всі охочі піднімуться до Михайлівської площі, де відбудеться вшанування пам'яті загиблих воїнів хвилиною мовчання, покладання квітів, урочистий молебень за загиблими в бою.

Організатори зазначають, що по завершенні молебню відбудеться концерт, організований "Музичним батальйоном".

Очікується, що в марші візьмуть участь понад 7 тис. ветеранів з усієї України, 1,5 тис. цивільних осіб, близько 500 військових волонтерів, а також капелани, яких очікується близько ста осіб.

Парад на День Незалежності у 2015 році.

Організатори наголошують, що Марш був, є і залишиться громадським заходом, що не афілійований з чинною владою і з якоюсь конкретною політичною силою.

Заходи від КМДА

Крім організованих Офісом президента заходів, киян і гостей столиці чекають святкові дії, які відбудуться в різних районах Києва. Про це OBOZREVATEL повідомляли у Департаменті суспільних комунікацій КМДА.

Урочисті заходи у Києві розпочнуться 23 серпня у День Державного Прапора України. О 10:00 ранку планується церемонії урочистого підняття Державного Прапора України біля будівлі Київської міської ради і в районах міста Києва. Потім відбудеться урочисте вручення паспортів громадянина України юнакам та дівчатам столиці, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті, мистецтві.

Додаткові заходи в цей день відбудуться в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця", на Софіївській площі, у Сирецькому і Голосіївському парках, а також у парку "Перемога" та ім. Тараса Шевченка, і на вулиці Маршала Тимошенко, 16.

23 та 24 серпня на Співочому полі відбудеться Всеукраїнський фестиваль-конкурс "Ти в серці моїм, Україно".

Безпосередньо на 24 серпня заплановані молитовні заходи у соборі Святої Софії Національного заповіднику "Софія Київська" та інших храмах м. Києва.

Церемонія покладання квітів до пам'ятників Тарасу Шевченку, Михайлу Грушевському. Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Покладання квітів у районах міста Києва до пам'ятників, пам'ятних знаків, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України в ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях

О 13:00 біля будівлі Київської міськради відбудеться святковий захід з нагоди 28-ї річниці незалежності України.

Крім цього, у Києві відбудеться вуличний соціальний фестиваль "Карта мрії – 2019" (вул. Хрещатик, від вул. Прорізної до будівлі головного відділення Укрпошти, 13.00-17.00);

Спортивно-масовий захід "Забіг у вишиванках "Кубок до Дня Незалежності України"(Русанівська набережна – Дніпровська набережна до вулиці Княжий затон, 9.00-13.00);

Всеукраїнський фестиваль від Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (біля арки Дружби народів, Центральний парк культури і відпочинку м Київ);

Пішохідні екскурсії "Володимирський шлях Михайла Грушевського" і Урядовим кварталом;

Показ колекції бренду SEREBROVA в рамках концепції "Ukraine Now" (Пішохідний (Парковий) міст через річку Дніпро, 19.00-21.00);

Святкова концертна програма до Дня Незалежності України (Контрактова площа, сквер біля пам'ятника П. Сагайдачному).

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