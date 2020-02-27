Ажіотажний попит на медичні маски через коронавірус дійсно створив дефіцит в деяких аптеках Києва, але фахівці назвали це тимчасовим явищем.

"Ситуація поліпшуватиметься, і маски будуть в достатній кількості. Тому українцям потрібно заспокоїтись", – закликав в ефірі ObozTV директор Аптечної професійної асоціації Володимир Руденко. Він додав, що стосовно ліків жодної паніки немає.

"Тим більше, що маска не є панацеєю в боротьбі з вірусними захворюваннями. Це тільки допоміжний засіб", – наголосив він.

При цьому Руденко зазначив, що в аптеках немає черг чи якихось інших проявів паніки.

"Жодних черг в аптеках ви не побачите. Немає такого. Люди стихійно не скуповують лікарські засоби. Та й немає необхідності, тому що хворих поки немає. Не треба сіяти паніку. Не треба зараз купувати те, що не потрібно", – порадив він.

На запитання, чи можливе на тлі "коронавірусного буму" підвищення цін на лікарські засоби та товари медичного призначення, Руденко відповів: "Ціна на всі види аптечних товарів формуються виключно виробниками, аптеки застосовують тільки свою націнку".

За словами фармацевтів, в українських аптеках немає черг і паніки pharmacy.biz/iStock

Як писав OBOZREVATEL, пропозиції продавців на торгових онлайн-майданчиках в Україні свідчать про те, що оптовики підвищили ціни на медичні маски в 2-8 разів. Також користувачі в соціальних мережах повідомляють, що в деяких аптеках масок вже немає.

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