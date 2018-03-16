Аваков вивів на вулиці Києва озброєні патрулі

Міністр внутрішніх справ Арсел Аваков доручив посилити в Києві заходи безпеки для недопущення дестабілізації оперативної обстановки.

Заходи ввели в п'ятницю, 16 березня. Вони триватимуть до "особливого розпорядження", передає "Українська правда" з посиланням на представника МВС Артема Шевченка.

"Було доручення міністра внутрішніх справ щодо забезпечення громадської безпеки та порядку в місті Києві спільними патрулями Нацполіції і Нацгвардії. Це було зроблено для забезпечення цими нарядами громадського порядку в Києві, протидії злочинності та недопущення дестабілізації оперативної обстановки", - розповів Шевченко.

"Залучені додаткові спільні наряди з Національною гвардією, зокрема озброєні автоматичною зброєю і боєприпасами", - зазначив він.

Прес-секретар поліції Києва Оксана Блищик повідомила, що заходи безпеки посилили зокрема в урядовому кварталі, на залізничному і автовокзалах.

Як писав "Обозреватель", Аваков заборонив росіянам голосувати за Путіна в Україні.