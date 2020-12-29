Арсенальну площу в Києві показали після реконструкції. Фото
У Києві відкрили Арсенальну площу після ремонту з оновленою пішохідно-рекреаційною зоною.
Як повідомили А Development у Facebook, на входах у підземний перехід змінили покриття, яке не ковзає.
Замість алергічних та аварійних тополь висадили дуби й берези. Також облаштували підняті клумби з рослинами для шумоізоляції та зонування площі.
Фонтан поки перебуває в процесі розроблення, він запроєктований зі світлом, звуком, зміною сценаріїв.
Незабаром, через 2-3 роки, буде повністю відкрито комендатуру з боку Арсенальної площі й Нікольські ворота.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Проєктом генплану Києва планується перенести діловий центр у промислову зону "Теличка", розташовану між Видубичами, Звіринцем, Саперною Слобідкою та Корчуватим.
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