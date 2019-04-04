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/відповіді влади

У центрі Києва влаштували протест під КМДА: що трапилося

1.3тЧитати матеріал російською

У Києві 4 квітня під будівлею Київської міськадміністрації власники МАФів влаштували мітинг. Вони протестували через проект нових правил розміщення кіосків.

Одна з головних їхніх вимог – не проводити відкриті торги за локації ларьків на платформі ProZorro, повідомив радник голови КМДА з питань благоустрою Дмитро Білоцерківець у Facebook.

"Учасники мітингу хочуть відстоювати МАФи біля станцій метро, зупинок, у парках і скверах. Вони хочуть і далі жити за законом джунглів – "хто перший встав, того і капці". Їхня мета – надприбуток від торгівлі за рахунок зручності киян, більшість із яких виступає проти кіосків", – пояснив Білоцерківець.

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Мітинг під КМДА

Мітинг під КМДА

Facebook Dmitriy Belotserkovets

Він також зазначив, що Києву необхідні здорова конкуренція підприємців та усунення МАФів у радіусі 500 метрів від метро, в парках, скверах і біля зупинок.

На засіданні 4 квітня голосування щодо нового проекту не проводили. Ухвалення рішення перенесли на майбутні засідання.

Як писав OBOZREVATEL, новий проект розміщення кіосків у Києві дозволить зменшити їхню кількість майже на 70%.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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