З'явився трейлер драми "Мінамата" з Джонні Деппом, який змінився у фільмі до невпізнання

Вийшов перший трейлер історичної драми "Мінамата", прем'єра якої відбудеться в Європі в лютому 2021 року (точна дата початку прокату в Україні поки невідома).

Головного персонажа – фотографа-документаліста Юджина Сміта – у стрічці виконав голлівудський актор Джонні Депп. Для ролі знаменитість кардинально змінив свою зовнішність: він відростив сиву бороду та змінив зачіску (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, фільм вже продемонстрували на Берлінському кінофестивалі в лютому 2020 року. В український прокат стрічка повинна вийти 20 грудня.

Відзначимо, фільм розповідає про 1970-ті роки, коли в японському містечку Мінамата зафіксували масове отруєння людей. Туді відправляється американський фотограф Юджин Сміт, щоб зробити особливий фоторепортаж для журналу. Тоді чоловіку вдалось зробити найзнаковіші кадри в історії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо три найбільш очікувані серіали осені 2020 року. Це, зокрема, "Відіграти назад", "Емілі в Парижі" і "Сестра Ретчед". Дізнайтеся, про що оповідають стрічки, за посиланням.