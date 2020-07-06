Зірка СРСР Мордюкова померла 12 років тому: які трагедії трапилися з спадкоємцями

Знаменита радянська актриса, народна артистка СРСР Нонна Мордюкова померла 12 років тому, 6 липня 2008 року.

Вона відома багатьом за фільмами "Діамантова рука", "Молода гвардія", "Одруження Бальзамінова", "Рідня", "Вокзал для двох", "Мама" та іншими. Мордюкова грала сильних прямолінійних жінок з непростою долею, і ці героїні давалися їй легко, так як і її власне життя було нелегким.

Мордюкова померла у віці 82 років від ускладнень, викликаних цукровим діабетом. У неї залишився єдиний син і двоє онуків. OBOZREVATEL вирішив розповісти, як живуть спадкоємці легенди СРСР.

Нонна Мордюкова Культура.РФ

Що відомо про сімейну трагедію Нонни Мордюкової

Сім'ю відомої актриси складно назвати ідеальною. Вона кілька разів була заміжня, однак доживала віку в повній самоті. У Мордюкової був єдиний син – Володимир – який народився в шлюбі з актором В'ячеславом Тихоновим.

Син Мордюкової страждав алкогольною залежністю і пішов з життя в молодому віці. Актриса довгі роки звинувачувала себе в тому, що трапилося. Так, поки вона 4 місяці знімалася у фільмі "Комісар", її 17-річний син пристрастився до алкоголю і наркотиків. Коли вона повернулася, Володимир був уже в лікарні. Тоді хлопця зуміли вилікувати, однак повністю позбутися від залежностей він так і не зумів.

Мордюкова з сином Володимиром бульвар Гордона

У 1990 році Володимир Тихонов помер від алкоголізму і наркоманії у віці 40 років.

Чому Мордюкова не спілкувалася з внуками

Володимир Тихонов двічі був одружений. Перша дружина – знаменита актриса в СРСР Наталія Варлей. У шлюбі народився син Василь (1972 рік). Ні батько дитини, ні його бабуся – Нонна Мордюкова – не визнали хлопчика. Вони вважали, що Василь народився від Костянтина Райкіна.

Син Володимира Тихонова і Наталія Варлей Василь Pinterest

Коли Мордюкову вперше запитали про стосунки з онуком, Нонна Вікторівна відрізала:

"Ми не спілкуємося. Чому – це моя особиста справа. Є причина. Щоб це розповісти, треба багато сліз лити..."

Не спілкувалася вона і з іншим онуком – Володимиром – який народився від другого шлюбу її сина з актрисою театру на льоду Наталією Єгоровою. Коли Володимир Тихонов помер, його молодшому синові було всього 8 років. Наталя залишилася одна з дитиною на руках – зіркові дідусь і бабуся фінансово їх не підтримували, а незабаром і зовсім перестали спілкуватися.

Молодший онук Мордюкової Володимир Собеседник

Проте, Наталя Єгорова завжди заохочувала бажання сина спілкуватися з бабусею – хлопчик їй періодично дзвонив, до тих пір поки не нарвався на сестру Нонни Вікторівни, яка звинуватила його у вимаганні грошей і заборонила дзвонити. Щоб продовжити спілкування з бабусею, йому доводилося при дзвінках представлятися співробітником різних органів.

Сьогодні 38-річний Володимир Тихонов-молодший працює в столичному Театрі романсу – він став продовжувачем знаменитої династії артистів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, які відомі актриси в СРСР стали психічно хворими і що з ними сталося.