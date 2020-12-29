Зірка 'Друзів' у новому фільмі 'Смерть 2020-му' заявила про неіснування України. Відео

Американська акторка, зірка серіалу "Друзі" Ліза Кудроу в новому фільмі під назвою "Смерть 2020-му" заявила про те, що у світі не існує такої країни, як Україна.

Так, у гучній кінострічці відомі актори грають псевдоекспертів, які коментують події року, що минає. Про це повідомили в Telegram-каналі видання "Бабель" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, під час однієї зі сцен Кудроу в контексті справи про імпічмент президенту США Дональду Трампу каже, що "немає такого місця, як Україна".

Варто відзначити, що раніше на стримінговій платформі Netflix опублікували трейлер до гучного фільму "Смерть 2020-му" (Death To 2020). Головним сценаристом кінострічки є Чарлі Брукер – автор серіалу "Чорне дзеркало".

Нагадаємо, Чарлі Брукер відомий як творець серіалу "Чорне дзеркало", в якому показано вплив інформаційних технологій на людські стосунки. Серії кінострічки називаються Smithereens/"Осколки", "Rachel, Jack and Ashley, Too" /"Рейчел, Джек і Ешлі теж" і "Striking Vipers"/"Разючі гадюки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше серіал "Чорне дзеркало" був номінований на премію "Еммі".