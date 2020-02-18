119 ран Талгата Нігматуліна: хто вбив знаменитого актора, який грав лиходіїв у фільмах СРСР

У 1979 р у всесоюзний прокат вийшов фільм Бориса Дурова "Пірати XX століття". Сказати, що картина мала успіх, не сказати нічого. Вибухнула кінобомба - 90 млн глядачів за рік прокату! Такого успіху не знав жоден радянський фільм, ні до, ні після.

Ключову негативну роль, бандита Салеха, зіграв Талгат Нігматулін. Акторові пророкували велике майбутнє в кіно, він збирався знімати фільми сам, але доля розпорядилася інакше.

У минулому році виповнилося 35 років з дня смерті талановитого артиста. Як загинув Талгат Нігматулін і хто відповів за злочин?

Талгат Нігматулін

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Талгат часто розігрував оточуючих, розповідаючи, що належить до стародавнього ханського роду. Насправді, він був з бідної сім'ї, ріс без батька. Мати Талгата не могла прогодувати 2 дітей і віддала хлопчика в дитбудинок. Можливо, там і загартувався характер хворобливої і замкнутої дитини.

Так, одного разу вирішивши освоїти досконало російську мову, Талгат двічі переписав від руки "Війну і мир."

Кадр з фільму

Він серйозно ставився до літератури, писав вірші, прозу, друкувався. Нігматулін - автор слів відомої пісні "Російські берези"

Талгат вступав до ВДІКу, з першого разу не пройшов і став студентом естрадно-циркового училища. Навчання поєднував з заняттями спортом, був чемпіоном Узбекистану по боротьбі, мав дан з карате.

"Балада про комісара"

Екзотична зовнішність Талгата зацікавила працівників Мосфільму і йому запропонували роль білогвардійця в картині "Балада про комісара" (1967) Персонаж вийшов настільки яскравим, що за Нігматуліним на все життя закріпилося амплуа негідників.

У 1968 р Талгат вступив до ВДІКу, де вчився в групі з Єременко, Гвоздіковою, Белохвостіковой. Після закінчення вузу актор поїхав працювати в Ташкент, на "Узбекфільм".

"Пірати XX століття"

У картину Дурова, на "посаду" головного лиходія, Нігматулін потрапив випадково, з масовки. Режисер помітив колоритного актора і вирішив віддати йому роль.

"Пірати XX століття"

Завдяки Нігматуліну, глядачі побачили в картині і Миколу Єременко, якого Талгат буквально притягнув на знімальний майданчик.

Після успіху "піратів" Талгата стали частіше запрошувати в інші картіни. Особливо запам'яталася глядачам роль індіанця Джо у виконанні Нігматуліна у фільмі "Пригоди Тома Сойєра." Всього в фільмографії актора близько 40 робіт.

"Пригоди Тома Сойєра"

"Четвертий шлях"

Залишається загадкою, що спонукало Нігматуліна вступити в тоталітарну секту "Четвертий шлях". Рідні актора в інтерв'ю ЗМІ розповідали, що Талгат в той час знаходився в духовному пошуку. Загалом, шукала людина істину, а потрапила в компанію злочинців.

Секту "Четвертий шлях" заснували два афериста: Мірзабай Кимбатбаев і Абай Борубаев. Вчення представляло собою суміш дзен буддизму, хіромантії, астрології і екстрасенсорики.

Мірзабай Кимбатбаев і Абай Борубаев

У 1977 р Борубаев, син викладача марксизму-ленінізму, і шахрай Кимбатбаев, жебракуючи на кладовищі, знайшли один одного. Незабаром по країні поповзли чутки про "святого", лікуючого від будь-яких хвороб, з'явилися учні і послідовники.

У 1982 р секта набула назву і відкрила філії в Москві, Ризі, Вільнюсі, Ленінграді, Ташкенті.

Засновники "Четвертого шляху" безперервно гастролювали, збираючи гроші на міфічний "Інститут вивчення людини".

Тоді Нігматулін і виявився в сфері уваги шахраїв. На початку 80-х актор багато знімався і пристойно заробляв.

Талгат Нігматулін незадовго до смерті

Після тривалого "промивання мізків" Талгат перетворився в "дійну корову" для аферистів, всі свої гонорари актор віддав в секту. За кілька років сума "пожертвувань" становила десятки тисяч рублів, золото, коштовності.

Крім того, Нігматулін, став "обличчям" "Четвертого шляху". Користуючись популярністю актора, шахраї залучали сотні нових адептів.

У 1985 р вільнюська філія секти збунтувалася і вийшла з-під контролю. Придушувати бунт "керівники" вирушили особисто, прихопивши з собою кілька міцних "бійців." Взяли з собою і Талгата. Але коли Нігматулін дізнався, що над "непокірними" готується жорстока розправа, він категорично відмовився брати участь у злочині. Цим і підписав собі вирок. Знаменитість вирішили провчити.

Били актора на квартирі художника Калінаускаса: Абай, тренер-каратист Пестрецов і двоє його учнів. Знущання тривали всю ніч, а коли злочинці зрозуміли, що перестаралися, викликали швидку допомогу.

Медики, які прибули за викликом, виявили у ванній кімнаті тіло знівеченої до невпізнання людини. Допомогти Нігматуліну було вже не можна, лікарі констатували смерть. На тілі убитого нарахували 119 ран, 20 з них на голові.

Злочинців затримали по "гарячих слідах". За вироком суду: Борубаев отримав 15 років, Кимбатбаев - 12, Пестрецов - 13, Сєдов - 10. Бушмакін, під час слідства збожеволів і був відправлений на примусове лікування.

Борубаев помер у в'язниці в 1988 р, Кимбатбаєв відбув весь термін, вийшов на свободу, повернувся на батьківщину і продовжив "кар'єру пророка". Помер від цирозу в 2006 р

Над могилою "вчителя" зведений мавзолей, а в його ташкентській квартирі знаходиться "штаб-квартира" "Четвертого шляху", у якої і понині безліч послідовників.

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