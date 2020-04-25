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25 квітня • оновлено в 06:45
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Юрій Яковлєв та його дружини: якими були три шлюби легенди СРСР, що пішла

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Рівно 92 роки тому, 25 квітня 1928 року народився знаменитий актор, легенда кіно СРСР Юрій Яковлєв. Він прожив 85 років – актора не стало 30 листопада 2013 року.

Яковлєв був знаменитий своїм бурхливим особистим життям. Так, він був тричі одружений, троє його дітей були народжені в різних шлюбах. Про дружин Юрія Яковлєва і про те, як складалося його непросте сімейне життя, розповість OBOZREVATEL.

Юрій Яковлєв

Юрій Яковлєв

Pinterest

Юрій Яковлєв і його третя дружина Ірина Сергєєва

Юрій Яковлєв і його третя дружина Ірина Сергєєва

stuki-druki.com

Першою дружиною Яковлєва була лікар Кіра Мачульська. На момент знайомства з молодим актором дівчина була заручена з відомим режисером з Ленінграда, але не змогла протистояти почуттям, що спалахнули.

Мачульська і Яковлєв були одружені трохи менше десяти років. Перша дитина подружжя померла через кілька днів після народження. Коли Кіра завагітніла знову, виявилося, що від Яковлєва чекає дитину не одна вона, а ще й актриса Катерина Райкіна, до якої в підсумку й пішов актор.

Юрій Яковлєв і його перша дружина Кіра Мачульська

Юрій Яковлєв і його перша дружина Кіра Мачульська

"7 днів"

Друга дружина Юрія Яковлєва Катерина Райкіна

Друга дружина Юрія Яковлєва Катерина Райкіна

wikipedia.org

У 1961 році з різницею в чотири місяці у Юрія Яковлєва народилися донька і син від різних жінок: Олена, народжена Кірою Мачульською, та син Олексій, який народився в шлюбі з Катею Райкіною.

Сам Яковлєв страждав від серйозних змін в особистому житті. Пізніше він зізнався в інтерв'ю, що нікому не хотів заподіювати болю.

Перша дружина Юрія Яковлєва Кіра Мачульська з дочкою

Перша дружина Юрія Яковлєва Кіра Мачульська з дочкою

stuki-druki.com

Перша дружина Юрія Яковлєва Кіра Мачульська з дочкою

Перша дружина Юрія Яковлєва Кіра Мачульська з дочкою

Pinterest

Проте особисте життя Кіри Мачульської склалося цілком вдало: вона пізніше вийшла заміж, разом з чоловіком якийсь час жила в Німеччині. Новий чоловік жінки зміг замінити батька доньці Юрія Яковлєва.

Через три роки крах чекав і на другий шлюб Яковлєва. Подружжя розлучилося через зради і зловживання алкоголем чоловіка. Син Олексій залишився з мамою.

Юрій Яковлєв, його третя дружина Ірина Сергєєва і їх син Антон

Юрій Яковлєв, його третя дружина Ірина Сергєєва і їх син Антон

Pinterest

Лише третій шлюб Юрія Яковлєва став щасливим. На цей раз його дружиною стала директор театрального музею Ірина Сергєєва. Вона закривала очі на походеньки чоловіка, а в 1969 році народила йому сина Антона.

Яковлєв і Сергєєва прожили разом більше сорока років, до самої смерті легендарного актора.

Юрій Яковлєв і його дочка Олена Яковлєва

Юрій Яковлєв і його дочка Олена Яковлєва

stuki-druki.com

Юрій Яковлєв і його діти

Юрій Яковлєв і його діти

pics.ru

Юрій Яковлєв з сім'єю

Юрій Яковлєв з сім'єю

pics.ru

Раніше OBOZREVATEL писав, що донька Георгія Віцина стала самітницею: вона живе в квартирі батька і ні з ким не спілкується.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
родина
Особа
Олена Яковлева
Місце
Росія
Теги
Відносини роман зірки СРСР кіно радянське кіно шоу люди день народження Новини Росії
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