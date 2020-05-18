Які серіали дивитися у травні 2020: 6 найцікавіших

На українському телебаченні навесні вийшло кілька нових серіалів. Так, наприклад, деякі з них, такі як "Вітер кохання", "Упереджене ставлення", "Жіночі секрети", встигли підкорити телеглядачів України.

І це лише частина нових проектів. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL пропонує добірку з найновіших і найцікавіших серіалів травня 2020 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я знаю, що це правда"

Екранізація однойменного роману Уоллі Лема від HBO. У драмі актор Марк Руффало зіграв ролі братів-близнюків: Домініка, який згадує тяжке дитинство, переживає смерть первістка і намагається з'ясувати сімейні секрети, і Томаса, який страждає від параноїдальної шизофренії.

"Бар "Едді" ("Водоверть")

Міні-серіал "Бар "Едді" від Netflix – історія про мешканців джаз-клубу в Парижі, що загинається. Продюсером і режисером виступив автор "Одержимості" та "Ла-Ла Ленду" Дем'єн Шазелл.

"Космічні війська"

Сатиричний серіал від творців популярного "Офісу". Головні ролі зіграли знамениті Стів Карелл і Джон Малкович.

"Крізь сніг"

Постапокаліптичний трилер південнокорейського режисера Пона Чжун Хо, лауреата чотирьох премій "Оскар" за фільм "Паразити". "Крізь сніг" став екранізацією французького роману Le Transperceneige. Серіал розповідає про майбутнє Землі, коли життя майже зникне після екологічного катаклізму і температура на планеті опуститься нижче 100 градусів за Цельсієм.

"Кайфтаун"

Головний герой серіалу – представник федеральної служби, що займається розслідуванням справ, пов'язаних з рибальством. Персонаж опиняється в епіцентрі скандалу, пов'язаного з розповсюдженням наркотиків у регіоні.

"Особисте життя"

Кожен сезон нового комедійного серіалу HBO Max буде присвячений опису особистого життя окремо взятого персонажа. Проект – уже в заявці на головну телепремію США "Еммі".

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