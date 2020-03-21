Народила чотирьох, але залишилася стрункою: у чому секрет фігури актриси Катерини Клімової

Катерина Клімова відома актриса і багатодітна мама. Зараз у зірки четверо дітей. Ще під час першої вагітності Клімова набрала вагу, але незабаром успішно позбулася лишніх кілограмів. Ситуація повторилася і з іншими вагітностями. Актриса жартує, що вага пішла через годування грудьми і гарну генетику.

Зараз Катерина Климова важить не більше 55 кг. Як їй це вдається — в матеріалі OBOZREVATEL.

Правила харчування

Актриса не вірить в швидкі дієти і не сидить на них. Вона серйозно підходить до питання харчування і завжди консультується з лікарем, перш ніж поміняти меню або ввести в нього новий продукт. За роки життя Клімова сформувала власні принципи здорового харчування і ніколи їм не зраджує.

Катерина не розлучається з водою. Вона намагається випивати рекомендовану норму. Від шкідливої газованої води зірка відмовилася вже давно. Шипучу рідину вона дозволяє собі тільки на відпочинку і вкрай рідко. Ставлення актриси до алкогольних напоїв невідомо, але категоричних заяв із цього приводу вона не робила.

При виборі продуктів Клімова завжди звертає увагу на дату виготовлення. Занадто калорійних страв на столі у актриси не буває. Крім того, Клімова прихильниця роздільного харчування. Вона ніколи не змішує білки і вуглеводи.

Катерина з обережністю ставиться до м'яса. Вона не вегетаріанка і готує м'ясні страви, але тільки без добавок і окремо від інших інгредієнтів. Фаворитом актриси є сир. Саме він допоміг їй швидко повернутися в форму. Клімова активно привчає до правильного харчування дітей. Дає їм менше смаженого і готує зелені салати замість м'яса.

Масаж

Плавання Клімова вважає ідеальним способом позбавлення від зайвого жиру. На жаль, часу на це у зайнятої актриси немає. Вихід вона знайшла швидко і записалася на масаж. Відповідаючи на запитання шанувальників, Клімова не називає вид масажу, на який ходить. Вона переконана, що підбирати його повинен фахівець в індивідуальному порядку. Будь-яку самодіяльність в питаннях здоров'я і краси Катерина не сприймає.

Зірка часто знаходиться в поїздках і дістатися до масажного кабінету у неї теж виходить не завжди. Виручив Клімову і допоміг підтягнути фігуру масажний килимок. Актриса обожнює це придбання і завжди бере його з собою в дорогу.

Фізичне навантаження

Катерина Клімова не відвідує спортзал, але фізичне навантаження важлива складова її схуднення. Актриса користується цікавим і цілком робочим способом підкачки м'язів. Вона протягом дня напружує мускулатуру, утримує її на кілька секунд в такому стані, а потім розслаблює. У сукупності 20 хвилин в день допомагають Клімовій підтримувати стрункість.

Особливо Катерині подобається, що робити вправи можна де завгодно. Під одягом непомітно, що м'язи працюють, а користь від вправ величезна.

Катерина Клімова любить свій плаский животик і кубики преса. Секрет дуже простий: актриса віджимається від підлоги по 100 раз в день. На цьому серйозні фізичні навантаження з метою схуднення закінчуються.

Клімова грішить на професію. За її словами, артисти завжди активно рухаються і танцюють. До цього додаються навантаження психологічні. Хвилювання перед спектаклем стає причиною втрати апетиту і різкого схуднення.

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