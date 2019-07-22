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"Вторгнення" Федора Бондарчука: дивитися онлайн, трейлери, коли вийде

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Фільм "Тяжіння" Федора Бондарчука виявився неймовірно успішним, і це надихнуло режисера на створення продовження.

Наступного року глядача чекає масштабний сиквел картини – фільм "Вторгнення", який повинен бути ще більш видовищним і крутішим. А поки трохи інформації про майбутню прем'єру, створення фільму і акторський склад.

Коли вийде фільм "Вторгнення"?

На самому початку наступного року російських глядачів чекає вельми цікава прем'єра – вихід сиквела гучного в 2017 році фільму "Тяжіння". Новинка буде називатися "Вторгнення" і з'явиться в кінотеатрах вже 1 січня 2020 року.

"Вторгнення" Федора Бондарчука: дивитися онлайн, трейлери, коли вийде

Перша частина картини Федора Бондарчука вийшла в 2017 році і швидко досягла неймовірного успіху у глядачів. При бюджеті в 380 мільйонів рублів картина зібрала понад мільярд. Витрачений на неї бюджет повністю відбився ще до прем'єри – за рахунок продажу прав на показ в інші країни. Творці розраховують, що і сиквел буде користуватися не меншим успіхом і збере не менше 2 мільярдів рублів.

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Про що буде продовження "Тяжіння"?

Перша частина фантастичного блокбастера розгортається в московському районі Чертаново, куди феєрично епічно приземлився інопланетний корабель. Місцеві жителі почали війну проти прибульців, і тим самим в картині було поставлено дуже важливі і гострі соціальні питання.

"Вторгнення" Федора Бондарчука: дивитися онлайн, трейлери, коли вийде

Сюжет нової картини зберігається в суворій секретності і творці намагаються не розповідати про нього, максимально зберігаючи інтригу. Відомо тільки, що дія розгортатиметься через три роки після подій з першої частини. У центрі сюжету – головна героїня Юлія Лебедєва, життя якої перекинулося з ніг на голову після зустрічі і знайомства з прибульцями. Її уявлення про всесвіт сильно змінилося і до того ж вона почала помічати за собою нові паранормальні здібності ...

Звичайно ж, у другій частині теж очікується прихід інопланетян. Як воно відіб'ється на житті головних героїв і інших людей? Творці обіцяють ще більше захоплюючих сюжетних поворотів, видовищних спецефектів і екшна.

"Вторгнення" Федора Бондарчука: дивитися онлайн, трейлери, коли вийде

Хто знімає сіквел "Тяжіння"?

У зйомках "Вторгнення" братиме участь та ж команда, що працювала і над створенням "Тяжіння". Продюсерами картини знову виступлять Федір Бондарчук, Дмитро Рудовський, Михайло Врубель, Олександр Андрющенко та Антон Златопольский.

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У виробництві беруть участь кінокомпанії Art Pictures Studio і "Водород", телеканал "Росія 1" і Національна Медіа Група. Також планується залучення китайських інвесиіцій – для цього зйомки деяких сцен будуть проведені в Китаї з місцевими акторами.

"Вторгнення" Федора Бондарчука: дивитися онлайн, трейлери, коли вийде

Режисером, звичайно ж, став Федір Бондарчук. Весь знімальний процес проходить під його суворим наглядом. В якості другого режисера виступить Олег Трохим – його дебютна робота "Лід" зібрала майже 26 мільйонів доларів.

У фільму зміниться оператор – якщо першу частину знімав Михайло Хасая, то над другою працює Владислав Опельянц. А ось сценаристи залишилися колишніми – це Андрій Золотарьов і Олег Маловичко.

"Вторгнення" Федора Бондарчука: дивитися онлайн, трейлери, коли вийде

Акторський склад "Вторгнення"

Творці спочатку намагалися тримати в секреті не тільки сюжет, а й акторський склад сиквела. Проте, точно відомо, що в головних ролях продовження братимуть участь ті ж самі актори, що і в першій частині.

Головну героїню – Юлю Лебедєву грає Ірина Старшенбаум. Актриса також знімалася в багатьох російських фільмах і серіалах – "Ольга", "Шакал", "Вчителі", "Чорна вода" і військовий "Т-34".

"Вторгнення" Федора Бондарчука: дивитися онлайн, трейлери, коли вийде

У ролі колишнього бойфренда Юлі виступив молодий і популярний російський актор Олександр Петров, який знімався в серіал "Поліцейський з Рубльовки" і "Метод", а також фільмах "Т-34", "Гоголь".

Чарівного інопланетятніна, в якого закохалася героїня Ірини Старшенбаум, зіграв симпатяга Ріналь Мухаметов. Він з'явиться і в другій частині картини. Він також знімався у багатьох російських фільмах.

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У продовженні, швидше за все, з'явиться і строгий батько Юлі Лебедєвої. Його роль виконує відомий російський актор Олег Меньшиков.

"Вторгнення" Федора Бондарчука: дивитися онлайн, трейлери, коли вийде

Федір Бондарчук вміло додає інтриги, повідомляючи, що в фільмі, можливо, зніметься зірка світового масштабу. Ім'я відомого актора або актриси, звичайно ж, поки не розкривається.

Як проходили зйомки фільму "Тяжіння 2"

Зйомки сиквела стартували влітку 2018 року – до цього процесу готувалися півтора року. У зйомках брала участь не тільки основна команда, але і 20 студентів школи кіно і телебачення Федора Бондарчука.

"Вторгнення" Федора Бондарчука: дивитися онлайн, трейлери, коли вийде

Знімальний процес проходить в повній секретності. Відомо, що на цей раз дія відбуватиметься не в районі Москви, а за містом.

На даний момент зйомки фільму вже закінчені, але в фільмі присутня багато комп'ютерної графіки та спецефектів, що вимагає великої додаткової роботи. Бюджет нової картини склав 650 мільйонів рублів.

Трейлер фільму "Вторгнення"

У травні 2019 року було випущено перший трейлер сиквела "Тяжіння 2" і навіть тут творцям вдалося максимально зберегти інтригу. Тизер вийшов досить загадковим – в ньому показана головна героїня, а потім її могила і стоїть над нею невтішний батько. Не менше здивування викликає Москва в руїнах.

Загалом, трейлер залишає дуже багато питань і розпалює неабиякий інтерес до того, що ж все-таки відбудеться в другій частині? Творці ж обіцяють, що це буде масштабна і видовищна картина, яка однозначно здивує глядача потужними спецефектами і захоплюючим сюжетом.

Відгуки на фільм "Вторгнення"

Картина ще не вийшла в прокат, але вже викликала негативну реакцію. Перший трейлер зібрав на YouTube майже 3 тисячі дизлайків і лише 1,5 тисячі лайків. Відгуки теж в основному негативні.

"Хлопці готуємося до кіно-епопеї століття: тяжіння - Вторгнення - Приниження - Паління - Жировідкладення - Знемога - Капіталовкладення - Оподаткування - Оголення - Перенапруження. Федя, твори!", "Якщо не дивитися, то фільм нормальний!", "За лайками відразу можна зрозуміти , що російський фільм, навіть не дивлячись"," Бездарчук повернувся - бл *, тільки не це. Я вже майже забув, про його існування ..... "," Бедкомідіан вже обмірковує сценарій свого відео ", - написали в коментарях.

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Особа
Федір Бондарчук
Місце
Росія
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