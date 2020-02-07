Ворог Бєлого, тато Космоса та інші: хто із зірок "Бригади" вже помер

У листопаді 2019 року культовому серіалу Олексія Сидорова "Бригада" виповнилося 18 років. Час безжальний, а люди смертні, і багатьох акторів, які знімалися в серіалі вже немає з нами.

OBOZREVATEL розповідає, хто із зірок серіалу вже помер.

Також читайте й інші наші авторські статті про кіно:

Як знімали претендента на "Оскар" фільм "1917" і чому це не зовсім "один дубль";

Чому новий український фільм "Черкаси" викликав хвилю Хейта з боку росіян ще до прем'єри;

Через що в мережі заговорили про прокляття знаменитого серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів".

Андрій Панін

"Мама, не горюй," Весілля "," Каменська "," Кордон. Тайговий роман "," Водій для Віри","Бій з тінню","Жмурки", "Останній бронепоїзд ", "Журов"... і це далеко не повний список з фільмографії Андрія Паніна. Слава прийшла до актора пізно, але встиг він багато , хоча міг встигнути і більше якби ..

Що сталося в той березневий день 2013 року з Андрієм ми, напевно, не дізнаємося ніколи. Нещасний випадок? Вбивство? Кажуть, Панін пив, але на той час "зав'язав", кажуть, хтось у нього в той день був, в квартирі все було перевернуто догори дригом.

Як би там не було, але актор пішов у кращий зі світів на піку слави, залишивши на згадку про себе безліч чудових ролей. Його опер Володя Каверін, чарівний негідник, вічний ворог Саші Білого, зараз вже неможливо уявити когось іншого в цій ролі. Похований Андрій Панін на Троєкуровському кладовищі.

Микола Єременко-молодший

Микола Єременко - актор старої радянської школи, "наш гідний відповідь Голівуду", мрія всіх жінок СРСР від 16 до 70-ти. Фільмографія Єременко - це зразок успіху, Микола належав до тієї рідкісної категорії акторів, який здатні самою своєю присутністю в кадрі витягнути найслабшу картину.

"Гарячий сніг", "Ходіння по муках", "Трактир на П'ятницькій", "Пірати ХХ століття", "У пошуках капітана Гранта", "Я оголошую вам війну", "Син за батька". Кожен з цих фільмів був подією у вітчизняному кінематографі свого часу. Роль Єременко в "Бригаді" (батько Космосу) далеко не центральна, але дуже знакова, відмінно зроблена акторська робота.

На жаль, доля відпустила йому всього 52 роки, обширний інсульт, лікарі виявилися безсилі. Не стало Миколи Єременко 27 травня 2001 р. Він не дожив до прем'єри серіалу.

Олександр Белявський

В "Бригаді" Олександр Белявський зіграв продажного чиновника Зоріна, поплічника Саші Білого. Тут у актора роль невелика, але запам'ятовується, втім, як і всі його персонажі. "Крах інженера Гаріна," "Іронія долі або з легким паром!", "Чотири танкісти і собака", "Іду на грозу", ну і, звичайно, лиходій Фокс з "Місця зустрічі змінити не можна". Список можна продовжувати ще довго.

Свою останню роль Олександр Борисович зіграв 8 вересня 2012 р, викинувшись з вікна 5 поверху своєї квартири. Йому виповнився 81 рік. За кілька років до цього Белявський пережив інсульт, втратив мову, довго відновлювався. У кіно його більше не кликали і життя втратило свій сенс.

Петро Меркур'єв

Петро Меркур'єв в "Бригаді" зіграв епізодичну роль професора консерваторії, що пояснює дружині Саші Білого (Катерина Гусєва) всі "перспективи" її музичної кар'єри. Петро Меркур'єв класичний актор епізоду, його любили знімати Ельдар Рязанов, Карен Шахназаров, Олексій Герман. Амплуа Меркур'єва в кіно - це інтелігенти, вчені, письменники.

Не стало Петра Меркур'єва в 2010 році. Причина смерті - онкологічне захворювання.

Олександра Назарова

Бабуся дружини Білого в Бригаді, бабуся в "Моїй прекрасній няні", ролі в "Глухарі", "Кадетах", "Ералаш", всього близько 100 зіграних талановитою актрисою персонажів і безліч ролей в театрі. Олександра Іванівна була затребувана як актриса до останніх днів свого життя. І вмирати їй було не можна, адже вона сама виховувала онуку, у якої нікого більше не було.

Олександра Назарова померла в серпні 2019 р віці 79 років від хвороби легенів. Похована актриса на Троєкуровському кладовищі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!