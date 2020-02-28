З подіуму на знімальний майданчик: п'ять відомих моделей, які стали кіноактрисами

Краса далеко не завжди ознака розуму і таланту. Але це твердження жодним чином не відноситься до відомих моделей, про яких піде мова в даній статті. Деяким з них, крім подіуму, вдалося підкорити кіноекрани світу.

Глядачі прекрасно знають, що багато відомих акторок виходять на подіум у якості моделей, але ось манекенниць, які намагаються зробити кар'єру в кіно, вони сприймають досить скептично. Вважається, що моделі – це красиві, але безталанні в акторському плані дівчата. І все ж серед них є винятки.

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Саша Лусc

Відома модель і кіноактриса народилася в Магадані. У п'ятнадцятирічному віці Саша перебралася до Москви. В цей же час модельне агентство підписало з нею контракт. З 20 років Лусс виходить на подіум головних показів світу. Коли дівчині виповнилося 25, на неї звернув увагу знаменитий французький кінорежисер Люк Бессон.

Сексапільна Саша Лусс в ролі Нікіти

Він запросив Сашу знятися в його картині "Валеріан і місто тисячі планет". Лусс зіграла у фільмі принцесу Ліхо-Міну, але її героїня багато в чому була створена за допомогою комп'ютерної графіки. У 2019 актриса почала зніматися в новій "Нікіта" Люка Бессона – рімейку його легендарного фільму, в якому Лусс грає головну героїню. Паралельно зі зйомками Саша вчиться в Кембриджському університеті, де вивчає історію літератури.

Кара Делевінь

Сімнадцятирічна Кара стала професійною моделлю. У дев'ятнадцять років дівчина вже приїхала на Лондонський тиждень моди в якості відомої манекенниці. У двадцять вона стала "Британською моделлю року". В цей же час Делевінь можна було побачити у фільмі "Анна Кареніна" в ролі княжни Сорокіної. Зараз Кара продовжує виходити на подіум і зніматися в кіно.

Кара Делевінь підкорює не тільки красою, але й талантом

Після прем'єри "Паперових міст", де Делевінь виконала головну роль, на неї звернули увагу відомі режисери. Кара зіграла одного з негативних персонажів фільму в картині "Загін самогубців" і головну героїню у фільмі "Валеріан і місто тисячі планет". Нещодавно Делевінь можна було бачити в серіалі "Карнівал Роу".

Роузі Хантінгтон-Уайтлі

Роузі потрапила в світ модельного бізнесу шістнадцятирічної дівчиною. Там її чекав швидкий успіх. Вона стала учасницею тижня моди в Нью-Йорку. В цей же час фотографії Роузі публікували на своїх сторінках популярні підліткові видання. У 2010 році дівчину запросили на зйомки в знаменитих "Трансформерах".

Роузі Хантінгтон-Уайтлі з Джейсоном Стетхемом

У третьому фільмі популярної франшизи вона зіграла подругу головного героя. Але преса розгромила картину і гру Роузі.

Проте після провалу Хантінгтон-Уайтлі чекав успіх. Вона виконала роль дружини Несмертного Джо в "Божевільний Макс: Дорозі люті". Цю картину постійно включають в списки найкращих фільмів 2010-х років.

Емілі Ратаковскі

Батьки Емілі – справжні інтелектуали (мама моделі – викладачка Каліфорнійського політехнічного університету). Модельне агентство уклало контракт з чотирнадцятирічної дівчиною, після чого її життя змінилося.

Донька інтелектуалів Емілі Ратаковскі

Емілі потрапила в дитячий серіал "АйКарлі", а потім знімалася в кліпах відомих виконавців. Кінематографісти звернули на модель увагу після того, як вона зіграла коханку основного персонажа фільму "Зникла", який зняв Девід Фінчер. Не так давно Емілі можна було бачити в гостросюжетній "Ідеальній пастці".

Галь Гадот

У 2004 році дівчина завоювала титул "Міс Ізраїль", але не стала підписувати контракт з модельним агентством, а вирішила віддати борг батьківщині в армії, де Галь служила протягом двох років. Там же вона займалася вивченням юриспруденції. Потім Гадот намагалася стати кіноактрисою, але її перші проби були невдалими.

"Чудо-жінка" Галь Гадот служила в ізраїльській армії

Дівчину вже майже затвердили на роль у фільмі "Квант милосердя", але в підсумку вона дісталася Ользі Куриленко. З 2008 року Галь знімалася в картинах про перегони, які поставив Домінік Торетто. Але світову славу ізраїльській актрисі принесла "Чудо-жінка".

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