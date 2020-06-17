Відкриття сучасного автокінотеатру “Оскар” у Києві

Мережа кінотеатрів “Оскар” та квитковий оператор TicketsBox запускають власний автокінотеатр на території UNIT.City.

Поки кінотеатри зачинені для відвідувачів, з’явилась можливість знову дивитися фільми на великому екрані.

19 червня “Оскар” разом із TicketsBox відкривають новий автокінотеатр на території інноваційного парку UNIT.City. Безпечна та затишна локація розрахована на 100 автомобілів.

Придбати квиток та обрати місце для паркування можна за допомогою зручного онлайн-сервісу Tickets Box. Це гарантує відсутність черг та швидке орієнтування глядачів під час сеансу.

Кіномережа “Оскар” підготувала цікавий репертуар для того, щоб найвибагливіші глядачі змогли поринути у світ кіно та вибрати жанр на свій смак.

Фільми транслюватимуться на сучасному найяскравішому екрані розміром 16 на 9 метрів. Конструкція створена справжніми професіоналами з діджитал відділу топ-компанії зовнішньої реклами RTM digital та компанії Profi. Картинка, яку він відтворює, вразить глядячів, незалежно від погоди.

Попкорн, напої та снеки будуть забезпечені завдяки онлайн-сервісу доставки їжі. Глядачам потрібно мати лише доступ до інтернету, щоб отримати все, що вони забажають із меню.

Проект дає можливість безпечно відвідати кіно в умовах карантину. Автокінотеатр буде працювати на постійній основі, а перший сеанс відбудеться вже 19 червня. Деталі та доступні квитки можна переглянути за посиланням.

Круті враження та максимальний комфорт — гарантовано!

Місце зустрічі: UNIT.City, м.Київ, вул. Дорогожицька, 3

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