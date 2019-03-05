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Зима прийшла: з'явився перший офіційний трейлер "Гри престолів"

6.3тЧитати матеріал російською

Телеканал НВО випустив довгоочікуваний повноцінний трейлер 8 сезону культового серіалу "Гра престолів", який вийде на екрани 14 квітня у США.

У фінальному сезоні світу живих доведеться зіткнутися у смертельній сутичці з мертвими, результат якої глядачі зможуть дізнатися лише по завершенню сезону (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Я знаю смерть. У неї багато облич", – сказала Арья Старк на початку офіційного трейлера, коли бігла від невідомої небезпеки. З чуток, мертві можуть повстати в крипті, але цього в трейлері не показали.

Вона також продемонструвала кинджал з драконячого скла - обсідіана, який, як відомо, може вбити Білих блукачів так само, як і валірійська сталь.

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На кадрах також можна побачити, що Серсея Ланістер стримала слово своєму брату і коханцю Джеймі, не відправивши армію на допомогу об'єднаної коаліції проти мертвих. Проте сам Джеймі, як і Брієнна Тарт із Подріком, билися на стороні жителів півночі і матері драконів.

На півночі, у Вінтерфеллі (Вічнозим за книжкою - Ред.) з'явилися герої Дейенеріс Таргаріен і Джон Сноу (Таргаріен), в оточенні Бездоганних і драконів.

Зима прийшла: з'явився перший офіційний трейлер "Гри престолів"

Скріншот

Також шанувальників порадували короткими відрізками бою, де видно, як б'ється Джеймі, командувач Бездоганними Сірого Хробака, Джора Мормонта, Арью та інших. Також шанувальники нарешті побачать, як Дейенеріс і Джон осідлають разом драконів.

Після кругообігу подій, перед людьми встануть копита мертвого коня Короля Ночі.

Відзначимо, що в мережі з'явилося багато спойлерів і припущень, що битву за Вінтерфелл буде програно в третій серії. Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає. У будь-якому випадку, фінальний сезон "Ігри престолів" обіцяє бути захопливим і шокуючим, як нещодавно говорила Емілія Кларк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, HBO до подання офіційного трейлера поділився новими промо-кадрами саги.

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Гра престолів 8трейлер
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