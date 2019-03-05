Зима прийшла: з'явився перший офіційний трейлер "Гри престолів"

Телеканал НВО випустив довгоочікуваний повноцінний трейлер 8 сезону культового серіалу "Гра престолів", який вийде на екрани 14 квітня у США.

У фінальному сезоні світу живих доведеться зіткнутися у смертельній сутичці з мертвими, результат якої глядачі зможуть дізнатися лише по завершенню сезону (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Я знаю смерть. У неї багато облич", – сказала Арья Старк на початку офіційного трейлера, коли бігла від невідомої небезпеки. З чуток, мертві можуть повстати в крипті, але цього в трейлері не показали.

Вона також продемонструвала кинджал з драконячого скла - обсідіана, який, як відомо, може вбити Білих блукачів так само, як і валірійська сталь.

На кадрах також можна побачити, що Серсея Ланістер стримала слово своєму брату і коханцю Джеймі, не відправивши армію на допомогу об'єднаної коаліції проти мертвих. Проте сам Джеймі, як і Брієнна Тарт із Подріком, билися на стороні жителів півночі і матері драконів.

На півночі, у Вінтерфеллі (Вічнозим за книжкою - Ред.) з'явилися герої Дейенеріс Таргаріен і Джон Сноу (Таргаріен), в оточенні Бездоганних і драконів.

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Також шанувальників порадували короткими відрізками бою, де видно, як б'ється Джеймі, командувач Бездоганними Сірого Хробака, Джора Мормонта, Арью та інших. Також шанувальники нарешті побачать, як Дейенеріс і Джон осідлають разом драконів.

Після кругообігу подій, перед людьми встануть копита мертвого коня Короля Ночі.

Відзначимо, що в мережі з'явилося багато спойлерів і припущень, що битву за Вінтерфелл буде програно в третій серії. Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає. У будь-якому випадку, фінальний сезон "Ігри престолів" обіцяє бути захопливим і шокуючим, як нещодавно говорила Емілія Кларк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, HBO до подання офіційного трейлера поділився новими промо-кадрами саги.

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