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Возз'єднати Україну: про що була третя серія серіалу "Слуга народу 3. Вибір"

1.8тЧитати матеріал російською

Студія "Квартал 95" ввечері, 28 березня, презентувала третю серію третього сезону популярного серіалу "Слуга народу 3. Вибір" на каналі "1+1".

Прем'єра стрічки відбулася за чотири дні до виборів президента України, участь в яких візьме і виконавець головної ролі Володимир Зеленський (щоб подивитися третю серію, проскрольте до кінця сторінки).

Президент Голобородько в "уряді народної єдності" усвідомлює, що повернути друзів до влади буде важко. Він повинен возз'єднати Україну, яка розпалася на осколки.

Возз'єднати Україну: про що була третя серія серіалу "Слуга народу 3. Вибір"

Скріншот

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На саміт з'їжджаються представники нових "республік", які знаходяться під міжнародними санкціями. Захід провалився, через що утворилося ще кілька "держав".

У результаті Голобородько змушений сформувати уряд із перевірених соратників. Він збирається зняти недоторканність з влади і провести нову судову систему, щоб вирішити внутрішні проблеми України, яких стає ще більше через НП на шахті.

Возз'єднати Україну: про що була третя серія серіалу "Слуга народу 3. Вибір"

У результаті боротьби держава все ж возз'єднається і почне розвиватися. В кінці серії Голобородько вчергове виступає з яскравою промовою про перемогу над злочинцями, які обікрали країну. Він розповість про зовнішні борги, які потрібно роздавати, щоб онуки жили в гарній країні.

Возз'єднати Україну: про що була третя серія серіалу "Слуга народу 3. Вибір"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
"Слуга Народу"
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