Возз'єднати Україну: про що була третя серія серіалу "Слуга народу 3. Вибір"

Студія "Квартал 95" ввечері, 28 березня, презентувала третю серію третього сезону популярного серіалу "Слуга народу 3. Вибір" на каналі "1+1".

Прем'єра стрічки відбулася за чотири дні до виборів президента України, участь в яких візьме і виконавець головної ролі Володимир Зеленський (щоб подивитися третю серію, проскрольте до кінця сторінки).

Президент Голобородько в "уряді народної єдності" усвідомлює, що повернути друзів до влади буде важко. Він повинен возз'єднати Україну, яка розпалася на осколки.

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На саміт з'їжджаються представники нових "республік", які знаходяться під міжнародними санкціями. Захід провалився, через що утворилося ще кілька "держав".

У результаті Голобородько змушений сформувати уряд із перевірених соратників. Він збирається зняти недоторканність з влади і провести нову судову систему, щоб вирішити внутрішні проблеми України, яких стає ще більше через НП на шахті.

У результаті боротьби держава все ж возз'єднається і почне розвиватися. В кінці серії Голобородько вчергове виступає з яскравою промовою про перемогу над злочинцями, які обікрали країну. Він розповість про зовнішні борги, які потрібно роздавати, щоб онуки жили в гарній країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Комітет виборців України зажадав від Зеленського оплатити показ серіалу "Слуга народу 3" з виборчого фонду.

У Центральній виборчій комісії не змогли дати відповідь, чи передбачається покарання для кандидата в президенти Зеленського в разі його відмови сплатити показ серіалу "Слуга народу-3" з виборчого фонду.

Пізніше в ЦВК уточнили, що не зможуть зняти Зеленського в разі його відмови сплатити показ "Слуги народу-3" з виборчого фонду.

Колектив студії "Квартал 95" і її художній керівник, кандидат у президенти Зеленський вважають хвилю боротьби зі "Слугою народу" політичними боями без правил.

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