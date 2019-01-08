Помолоділий Ф'юрі та агент Колсон: з'явився новий трейлер ''Капітан Марвел''

Кінокомпанія Marvel Entertainment представила новий промо-ролик супергеройського фільму "Капітан Марвел".

Картина з актрисою Брі Ларсон в головній ролі досі називається одною з найбільш очікуваних в серії, що повинна пролити світло на ще одну новинку "Месники: Фінал" (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

У ролику показали бій в космосі, тренування героїні та її наставника (актор Джуд Лоу), процес перетворення. Також на кадрах з'явився Нік Ф'юрі (Семюел Л. Джексон), якого помітно омолодили за допомогою комп'ютерної графіки.

Також показали агента секретної організації Щ.І.Т Філа Колсона у виконанні Кларка Грегга, який вперше з'явився у фільмі "Залізна людина" в травні 2008 року, а також знявся в серіалі.

Очікуваний фільм, судячи з відео, не буде позбавлений гумору, який полюбився шанувальниками. Цього разу в ролику показали кілька нових сцен битви "Капітана Марвел" з расою скруллів, які можуть міняти зовнішність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, як раніше стало відомо, сюжет фільму буде розвиватися в 90-х, коли пілот ВПС США Керол Денверс несподівано отримає суперсили шляхом злиття з ДНК воїна інопланетної раси Кріі.